常腹瀉竟是卵巢癌末期！醫師籲腹部硬塊別輕忽

2019-08-21 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



雙和醫院副院長賴鴻政表示，卵巢癌初期幾乎沒有症狀，以國健署2016年資料統計，卵巢癌的死亡率高達43%，比乳癌17%高出許多。簡浩正／攝影 分享 facebook 常腹瀉，竟是卵巢癌末期！49歲從事服務業的張小姐，前年五月時經常腹瀉、發燒，被診斷為腸胃型感冒，原以為工作壓力大而不為意，後自己摸到腹部有硬塊而就診，經診所轉診至醫院進一步檢查，竟發現是卵巢癌末期。

在雙和醫院副院長賴鴻政建議下，張小姐歷經手術、化療後雖狀況穩定，但於今年一月再度復發，再經化療加標靶藥物治療下，目前不適感趨緩，張小姐更回到工作崗位。

台灣癌症基金會今在京站威秀推出微電影「照著妳的愛」首映，以女性角度講述癌友面對家庭與治療的兩難，是否要把病情如實告知家人，並積極接受治療，進而產生各種心理壓力。故事感人，多位與會病友更感動哽咽。

電影映末，張小姐更現身說法，她說平時不菸酒、也沒其他病變，罹癌前除腹痛外無頻尿、脹氣等其他徵兆，所幸自己摸到下腹部有硬塊、覺得不對勁而就醫。但聽到賴副院長告知為卵巢癌時，因太陌生、她還以為聽錯了，其實當下真的不能接受。後在老公與雙胞胎兒子鼓勵下，決定勇敢面對。

「有失，也有得。」張小姐說，雖然抗癌之路漫漫，她會透過運動發洩，且這段時間他與家人關係反而更緊密，生活型態也改變、更規律，算是意外收穫；另外，她說到台灣醫療技術好，只要心不放棄、有著家人的愛，讓她有滿滿勇氣。

賴鴻政表示，卵巢癌為女性致死率最高的婦科癌症之一，台、美婦女罹患年齡相比，分別為53、63歲，台灣早了十年，台灣一年約新增1500例。而以國健署2016年資料統計，卵巢癌的死亡率高達43%，比乳癌17%高出一倍半，由於早期症狀不具特異性，多數患者易誤認為只是腸胃問題，以致延誤就醫，近五成患者確診時已是晚期。

賴鴻政說，目前卵巢癌的治療上有手術、化療、放療等選擇，但以先手術，後化療為主；如果腫瘤太大、或身體狀況較差，則先以化療將腫瘤縮小後，再進行手術與標靶等後續治療。