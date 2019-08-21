影╱專營陸客一條龍！業者放無薪假 交長：鬆綁東協旅客來

2019-08-21 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸8月1日停發陸客自由行簽證後，陸籍航空陸續減班、縮小機型，專營一條龍陸客團的寶得利集團也宣布放無薪假，交通部長林佳龍今天受訪表示「雨天不要收傘」，除兩波補助之外，也將針對曾來過台灣或日韓等東協旅客鬆綁，更容易來台。對於旅行業受到衝擊，也已建議行政院召開跨部會議，對於旅宿、旅行業紓困融資或貸款、租稅上協助，盼能將危機轉化為新革契機。

聯合報今天獨家報導，專營一條龍式的陸客團旅遊業的寶得利集團，昨起發放「勞雇雙方協商減少工時協議書」給員工，預告開始無薪休假，並要求員工今天下班前繳回，接受最低薪資，每周上班3日，並鼓勵員工找新工作；否則申請留職停薪半年，或自願性離職，「公司不會資遣」。

對此，林佳龍今天下午受訪表示，「陸客不來，我們自己來」，除促進國旅秋冬遊以外，也在規畫爭取更多國際觀光客來台，希望減少受陸客衝擊。他說，過去一條龍旅行產業，從大陸攬客到整個台灣旅遊過程，由一條龍系統做整個服務，「這種風險比較大」，希望分散風險，政府3年多來努力，已經把陸客比例從4成降到2成6，讓國際市場更平均，這是政策方向，要加速推動。

林佳龍也說，對於旅行業受到衝擊，他已建議行政院召開跨部會會議，在紓困融資或貸款、租稅協助，希望能夠把危機轉化為新革契機，個案發生也會關心和協助，他強調，「會發生原因是因為過度依賴大陸市場，這也給我們一個調整體質機會」。

針對媒體詢問寶得利今年初跟進開發東南亞市場，但因有銀行抽銀根讓業者撐不下去，林佳龍回應，旅宿業近年被金融機構列為「紅色警戒」，他最近也聽到很多業者反映，因此他已向行政院建議召開跨部會會議，包括金管會、財政部、經濟部等單位，尤其是過去修法通過減免房屋稅和地價稅，但地方政府並沒有執行，至於如何落實，交通部要出面來協調。

林佳龍強調，「我們希望雨天不要收傘，大陸企圖用陸客操縱台灣政治時刻，政府要做業者後盾」，他說，業者也要能夠做好轉化體質避險努力，短中長期作法已經跟行政院包括政觀推、政委等反應，這幾天也密集開會，有具體成果，除了這次國旅分兩波公布外，如呵吸引國際觀光客，對旅宿業者困境能夠來協助解決。

至於觀光業者希望秋冬遊補助可以延長至明年春節，林佳龍表示，觀光業者反映從明年元旦1月1日到23日春節前，觀光旅行人次會減少，很多人剛過聖誕和跨年，緊接要過春節，確實這段時間旅遊人次會減少，業者有共識希望延長，希望跟各政黨溝通，因為這是下年度預算，希望提早籌預算，交通部政策方向上支持，作法上要跟立法院各黨團進行溝通協調，也希望業者一起努力。

針對媒體詢問第二波秋冬遊方案及先前曾說陸客透過第三地免簽何時定案，林佳龍表示，如何增加國際觀光客來台，不只是陸客透過第三地中轉問題，很多國際觀光客，包括東協國家，過去來過台灣或去過日韓等，有出國經驗和資料，「我們已經請行政院協調」，移民署和外交部比較謹慎。