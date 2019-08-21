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第20屆金路獎頒獎 爺奶志工獲獎

2019-08-21 16:00聯合報系攝影中心 記者潘俊宏╱即時報導

第20屆金路獎下午舉行頒獎典禮，希望「以人為本、幸福同行」，讓民眾感受為優先。

成大土木系教授蔡攀鰲素有台灣柔性鋪面祖師爺稱號，作育英才無數，獲得終身成就獎。

特殊貢獻獎則由台鐵瑞芳站的爺奶志工獲得，熱心投入日語翻譯與導覽，屢獲旅客好評。

交通部長林佳龍（左）頒發特殊貢獻獎給許陳配（左二起）、王孝敦、李春長及陳金鳳的家...
交通部長林佳龍（左）頒發特殊貢獻獎給許陳配（左二起）、王孝敦、李春長及陳金鳳的家屬。記者潘俊宏／攝影
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交通部長林佳龍（左）頒發終身成就獎給成大教授蔡攀鰲（右）。記者潘俊宏／攝影
交通部長林佳龍（左）頒發終身成就獎給成大教授蔡攀鰲（右）。記者潘俊宏／攝影
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