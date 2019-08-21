突發心肌梗塞 無線12導程心電儀搶黃金急救時間

2019-08-21 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



創心醫電醫療長鄭垂軒展示無線12導程心電儀及電子聽診器。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 一名男子日前騎車突然胸悶、冒冷汗，消防局到場後使用「無線12導程心電儀」進行檢查，並同步將心電圖上傳雲端，醫院初估恐為急性心肌梗塞，到院後直入心導管室，及時救治讓林男順利撿回一命。

創心醫電表示，去年開發完成的無線12導程心電儀，可將心電訊號傳送至手機平板App，進行人工智慧分析輔助診斷，並同步將判讀結果報告傳送給醫院，讓醫院能即時做接收病患的準備與評估，有效完成急救，也可避免將病患送到沒有心導管處置的醫院，而耽擱1至2小時轉院時間。目前台北、彰化、台東、花蓮等縣市消防局都有使用該儀器，已有不少及時救命成功案例。

除了心電儀外，創心醫電也開發了電子聽診器，目前在國內外都有醫院及診所使用，創心醫電指出，由於電子聽診器小巧便於攜帶，可用在偏鄉、遠距醫療服務，也可與長照結合，居家照護人員在家就可使用，且不需要搭配專用的耳管，接上一般耳機就能使用。

另外，聽診器有錄製及播放功能，醫師聽診時發現心音異常，也可馬上播放給病患及家屬聽，並將病理音進行歸檔，方便後續治療比較。電子聽診器DS101與DS3011AP也榮獲2018年台灣精品獎，並在今年取得美國FDA醫療器材證、歐洲CE認證以及台灣TFDA醫療器材證等。