椎間盤突出這月開刀怕怕 專家：有這些症狀千萬別鐵齒

2019-08-21 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位36歲的物流司機，每天都得搬運又大又重的貨物，腰部不堪負荷，出現單側下肢痠麻的椎間盤突出症狀，由於適逢農曆七月的禁忌，再加上是在脊椎上動刀，他害怕有後遺症，因此不考慮立即開刀，目前先接受物理治療。專家林惠玲指出，他的情形在接受物理治療後雖可短暫恢復，但若反覆發作時，千萬別迷信，需依照醫師建議接受手術治療，以免造成神經損傷後遺症。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室林惠玲物理治療師指出，這位司機只要下班躺在床上休息，症狀就都消失了。在接受熱敷及牽引物理治療後，症狀也有緩解。主要是因為當髓核逐漸擠進纖維環裂縫時，因纖維環內有痛覺神經，因此會產生不適。經由平躺臥床休養及物理治療，能讓髓核不因擠壓而跑進纖維環裂縫。

不過，林惠玲物理治療師也提醒，症狀緩解並不代表根本解決他的問題，不僅需要接受積極物理治療4-6週，在急性期還應避免彎腰或劇烈運動，平時也應注意身體的姿勢以免復發。由於司機的年紀輕，加上因為工作性質沒法避免搬重物，已有復發情形，若能依照醫師建議接受手術治療，完全復原的機率很高，確保根本解決椎間盤突出的問題。

林惠玲物理治療師提醒，即便是遇上農曆七月，椎間盤突出的人，若出現以下四種症狀，應在醫師的建議下立即接受手術，千萬別鐵齒。包括，（1）核磁共振檢查後發現纖維環破裂、內層髓核突出。（2）脊髓腔已達50％狹窄。（3）接受物理治療4-6週後，症狀仍未改善或更痛，及出現神經壓迫症狀合併下肢放射狀疼痛、影響大小便功能、性功能障礙，腳部動作無法執行者。（4）一年反覆復發3-5次，大多也需接受手術治療。

林惠玲物理治療師並示範這類患者在急性期時，可以在家做的兩招運動，以協助紓緩不適症狀。一回做三次，一天做三回。

第一招伸背運動：先藉由手肘撐起，骨盆平貼床、再慢慢進展到掌撐（如圖示）維持5-10分鐘。