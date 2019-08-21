北市抽驗蔬果7件農藥超標 果菜批發市場占3件

2019-08-21 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局今天公布7月期間抽查82件生鮮蔬果農藥殘留檢驗結果，共7件不合格，包含百香果、甜豌豆、辣椒、火龍果、甘藷葉各1件及2件油菜農藥殘量超標。圖／衛生局提供 分享 facebook 北市衛生局今天公布7月期間於市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽查82件生鮮蔬果農藥殘留檢驗結果，共7件不合格，其中來自台北農產運銷公司營運的果菜批發市場就占3件；衛生局表示，7件不合格蔬果產地或貨源來自南投、雲林、新北、台中、彰化等地，已移請外縣市衛生局溯源追查，另也通知北農公司依規禁止不合格品供貨商供貨10天。

抽驗不合格的7件蔬果，包含百香果、甜豌豆、辣椒各1件檢出3項殘留農藥超標；1件火龍果、2件油菜則各檢出1項殘留農藥超標，另有1件甘藷葉檢出2項農藥超標，其中超標較嚴重的包含百香果殺菌劑凡殺同0.26ppm超標12倍、甜豌豆的殺菌劑普克利殘量0.19ppm超標18倍、火龍果殺蟲劑賽滅寧0.11ppm超標10倍，以及1件果菜批發市場的油菜含殺蟲劑脫芬瑞0.93ppm超標17.6倍。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，這次檢出農藥種類皆是中央許可用藥，但殘留量不符標準；這些農業大致都可經尿液或糞便排除體外，除非短時間大量食用才可能產生急性中毒症狀如頭暈、噁心、嘔吐等；以脫芬瑞0.93ppm超標17.6倍的油菜為例，體重60公斤的人一天若吃超過300公克的量，就有中毒風險。

陳怡婷說，建議民眾選購當季蔬果，並於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再泡水10到20分鐘後用水沖洗2到3遍，烹煮蔬菜時則將鍋蓋打開，都可減少、降低農藥殘留量。

陳怡婷指出，7件產品販售端提供蔬果來源都來自外縣市，依食品安全管理法可開罰供貨業者至少6萬元，目前已通知外縣市政府追查。