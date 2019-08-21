讓世界看見台灣之美！ 山羌、穿山甲影片爭取國慶曝光

2019-08-21 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



雙十國慶大典即將到來，國慶籌備委員會向各政府單位徵求國慶日當天宣傳使用的相片、影片集錦，希望能夠展現政府施政成果；農委會林試所提出「吠鹿」和「穿山甲任意門」兩支生態影片，展現我國保育現況，希望能夠受到雙十國慶籌備委員會的青睞，透過國慶大典的傳送，讓世界看見我國的保育成果。

農委會林試所技術服務組研究員兼組長劉一新表示，山羌深情對唱，是過去在福山植物園中拍攝到的生態影片，片中拍到山羌叫的聲音與神態，非常不容易，這影片代表林試所，送交雙十國慶政績影片編審小組參考，這也是林試所在生態保育和知識服務上的努力，希望透過國慶大典，讓台灣在生態保育上的努力成果，也登上國際舞台。

另一支影片「穿山甲任意門」是拍到穿山甲的家，除了穿山甲以外，包括鼬獾等各式動物都從穿山甲洞中出來，感覺似乎是小動物在洞中開派對，非常有趣可愛。

他表示，因為研究產出種類與形式越來越多樣化，為更有效記錄研究人員的努力成果，應該將某些非傳統的表現形式納入產出或考績的評比項目內容中。因此在生態觀察影片上作了小技巧，看起來像是個是小動物都重穿山甲洞中爬出，生態影片有了溫度與趣味，有助於知識服務，以及生態宣傳推廣。