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高雄登革熱、屈公病境外移入數 創歷年新高

2019-08-21 14:54聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市不僅本土登革熱疫情拉警報，境外移入的登革熱和屈公病案例也雙雙創下歷年同期新高！衛生局表示，目前登革熱境外移入達49例，是去年同期的2倍，屈公病境外移入6例，有4例都是在緬甸遭感染。由於兩種病都是透過埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，提醒民眾在豪大雨期間要加強積水容器清除及防蚊工作，降低社區內遭感染的風險。

衛生局簡任技正潘炤穎說，目前高雄市登革熱本土（51例）及境外移入（49例）累計已達百例，開學在即，暑假到東南亞地區旅遊、探親、工作等族群，將在進入尾聲時紛紛回籠，又碰上連日陣雨，社區內積水容器迅速增加，如未積極進行孳生源清除等基本功，可預期9到10月間，恐還有另一波新疫情發生。

衛生局表示，19日疾管署確診第49例登革熱境外移入個案，為50多歲本國外派員工，家住楠梓區惠民里，5月30日他被派到越南工作2個多月，本月13日返台，先回美濃老家，16日發病，診斷為第二型，依發病日及活動史，研判在越南遭感染。

同一天疾管署確診的屈公病患者為50多歲本國籍女性，住旗山區永和里，8月8日至18日到緬甸擔任國際志工，同行者6人無疑似症狀，但個案18日入境高雄國際機場時已發燒、骨頭痛，登革熱快篩為陰性，經血液檢查確診為屈公病，目前高雄6例中，有4人在緬甸遭感染，馬來西亞及泰國也各有1例。。

衛生局說，截至8月20日止，全國累計37例屈公病病例（境外移入36例、本土1例-新北市），為歷年同期最高；高雄市往年屈公病個案僅為零星，今年卻累計6例境外移入，相當罕見。本月初疾管署將緬甸的旅遊疫情列為第一級注意（Watch），其他如泰國、馬來西亞及巴西等國也都在監測當中。

高雄市登革熱本土及境外移入個案合計已達百例，防疫人員加緊清查孳生源，衛生局憂心暑...
高雄市登革熱本土及境外移入個案合計已達百例，防疫人員加緊清查孳生源，衛生局憂心暑假後隱性感染者從東南亞國家返台，將病毒帶入社區，還有可能引爆新一波疫情。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市登革熱本土及境外移入個案合計已達百例，防疫人員加緊清查孳生源，衛生局憂心暑...
高雄市登革熱本土及境外移入個案合計已達百例，防疫人員加緊清查孳生源，衛生局憂心暑假後隱性感染者從東南亞國家返台，將病毒帶入社區，還有可能引爆新一波疫情。圖／高雄市衛生局提供
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屈公病登革熱緬甸

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