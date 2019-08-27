青春痘不想留疤 淡疤抗疤先了解這你是哪種疤類型

2019-08-27 08:24 聯合新聞網 BabyHome



【作者：周彥吉 皮膚科醫師】

最近氣溫屢創新高，在悶熱的環境下，想必不少朋友都有青春痘的困擾。青春痘麻煩，長青春痘後留下的痘疤更難處理。雖然青春痘痘疤有不同的型態，但基本上，這些痘疤都是因為青春痘的發炎反應對皮膚造成的破壞所形成的。不同型態的痘疤，治療的方式也不盡相同:

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色素型

色素型痘疤是最常見的痘疤，主要是因為青春痘發炎時刺激周遭皮膚的黑色素細胞製造黑色素，所造成色素沉澱。這類色素型痘疤一般是以外用的美白藥膏或是果酸來淡化，並不建議用高能量的雷射來處理。因為高能量的雷射對黑色素細胞同樣是一種刺激，有時反而會加深黑色素沉澱。

發炎型

發炎型痘疤則是因為痘痘發炎造成表皮遭到破壞變薄，以及皮膚下方的血管增生，所以成為持久性的紅色痘疤。發炎型痘疤可先以外用退紅藥膏來治療，如果治療反應不佳，可考慮以血管性雷射來直接破壞血管組織。

凹陷型

凹陷型痘疤是因青春痘發炎時破壞了皮膚下的膠原蛋白，膠原蛋白有如皮膚的支架，皮膚失去了膠原蛋白的支撐，便會塌陷形成凹疤。比較淺的凹陷型痘疤可以飛梭雷射刺激膠原蛋白增生，改善凹陷。較深的凹疤以飛梭雷射處理效果常不盡理想，通常可用傳統的雷射磨皮或直接以手術處理效果較佳。

肥厚型

和凹陷型痘疤相反，肥厚型痘疤是在發炎過程中，皮膚的纖維母細胞製造過量的膠原蛋白纖維，造成凸起的疤痕組織，更嚴重的甚至會形成蟹足腫。肥厚型痘疤可以採用矽膠片，增加疤痕組織的含水度來達到軟化疤痕的目的。或是採行局部注射類固醇來治療，不過通常要注射好幾次才能達到明顯的效果。

通常臉上的青春痘痘疤都不會只有一種，所以要針對不同的型態，選擇正確的治療方法，才能達到最佳的治療效果。

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