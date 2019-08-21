低壓帶影響及午後對流發展旺盛 17縣市大雨特報

2019-08-21 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今天新竹以北、南投、嘉義、雲林、屏東地區、蘭嶼、綠島及西半部、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區防範坍方及落石。

明天太平洋高壓逐漸西伸增強，水氣減少，南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫回升，尤其大台北、花東縱谷一帶高溫有機會來到34度以上。 中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站 分享 facebook