颱風冒著風雨出勤 櫃姐工會籲政府盡速防災假立法

2019-08-21 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



利奇馬颱風雖未釀成重大災情，但高雄仍有一名勞工在上班途中跌進水溝喪命，台灣專櫃暨銷售人員工會今召開記者會，公布利奇馬颱風停班停課期間專櫃人員出勤問卷調查結果。根據報告，高達八成一以上的專櫃人員迫於空櫃、曠職挨罰金，依舊冒著風雨出勤，呼籲政府盡速支持防災假立法，讓颱風天出勤人員享有交通津貼、雙倍薪資等保障。

專櫃暨銷售人員工會理事張乃芃指出，大多數專櫃人員都騎機車、搭大眾運輸工具上下班，颱風天如遇到大眾運輸工具停駛，出勤路途艱辛，六成五以上的櫃姐都沒有相關補貼，僅一成八有交通費、一成有雙倍薪資、一成五有加班費，對百貨公司來說，颱風天自營等於零風險。

張乃芃表示，專櫃人員常被百貨公司以空櫃、曠職為由，開罰500到5000元不等的罰單，若颱風天不出勤就開罰或要求撤櫃，從2015年到至今的颱風，傳出數起專櫃人員颱風天出勤途中發生意外，如2015年蘇迪勒颱風，就有櫃姐在騎車返家途中遭掉落的樹幹砸中，頭部顱內出血住進加護病房。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯說，以台大醫院為例，急診醫護人員颱風天上班有交通津貼，但就目前所知，其他醫院不一定會有額外交通補助，不少護理人員也是騎機車或搭大眾交通運輸工具 ，交通津貼強制入法有其必要。

婦女新知基金會倡議部主任周于萱表示，勞動部回應一貫跳針，稱現行的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，僅提及雇主不宜扣薪、不能算勞工曠職、不能強制補班等原則，以專櫃人員為例，若颱風天不出勤就會被記曠職、視為空櫃，顯示勞動部的要點沒有任何強制力，勞工沒有本錢去跟雇主爭執，只能默默承受。

台灣青年勞動九五聯盟理事陳曉雯說，防災假是防止勞工遭受天然災害的概念，勞工是企業人力資源，企業應好好愛惜，視防災假為保險概念，保險人力資源免於遭受災害。

勞動與社會政策研究協會執行長張烽益表示，勞動部雖有給付要點，但僅具道德勸說功能，沒有任何強制效力，唯一較相關的是職安法第18條，當發生立即危險時，勞工可行使退避權，但立即危險卻不包括颱風，職業安全衛生設施規則第286-2條，則規範雇主在颱風天停班期間須提供安全防護設施及交通工作，但僅針對外勤人員，也不適用擔任內勤的一般上班族。