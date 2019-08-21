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花蓮履歷好柚上市 放到農曆過年都可吃

2019-08-21 13:45聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

農委會農糧署東區分署今日於花蓮縣瑞穗鄉推廣文旦柚，鼓勵柚農經由產履歷驗證，提升文旦柚品質，讓消費者安心選購。農糧署長胡忠一表示，花蓮文旦果肉綿密、酸甜，很耐儲存，甚至放到農曆過年都還可以食用，希望大家多購買。柚農陳金河說，加入產銷履歷後，柚子品質提升就有市場需求，對農民十分有益。

胡忠一指出，花蓮文旦品質很好，只要加入產銷履歷，每一箱文旦都有專屬號碼，用手機就可找到產地和農友資訊；農委會從兩周前開始收購1台斤以上文旦，花蓮就收購了4百萬斤，透過各單位及電子商城網購促銷，希望中秋節前讓文旦賣到好價錢，消費者也有合理價格購買。花蓮文旦產量比去年少了15％，太晚訂購就會向隅，請消費者盡速購買

去年花蓮縣柚子評比冠軍柚農陳金河說，由於今年平地跟山區雨水少，沒有徹底休眠，平地柚花比較開不出來，文旦產量減少就少，不過大果就會多一點，原因是去年已施肥料，今年儘可能克服天候變化。去年最高溫有到38度以上有9天，今年則超過13天，劇烈氣候對文旦柚開花結果都會影響；還好農會幫忙處理大果，減少農民負擔，大果沒有到市場上打亂柚子價錢，對農民有很大的幫助。

陳金河表示，基層農友可多加入產銷履歷，柚子品質提升，以自己為例，每年都有固定客戶在買，且去年沒買到，今年就開始預訂，品質高就會有市場需求。麻豆區域文旦個人管理範圍不大，偏向精緻化經營；東部地區面積大，動輒幾甲地在種文旦，個人就種了4甲多的文旦，所以花蓮屬粗放經營，偏向無毒栽培，才能通過產銷履歷驗證。

有甜點業者利用文旦酸甜滋味做成精緻甜點。記者王思慧／攝影
有甜點業者利用文旦酸甜滋味做成精緻甜點。記者王思慧／攝影
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通過履歷產銷的花蓮文旦柚新鮮上市，消費者已可訂購。記者王思慧／攝影
通過履歷產銷的花蓮文旦柚新鮮上市，消費者已可訂購。記者王思慧／攝影
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農委會農糧署東區分署今日於花蓮縣瑞穗鄉推廣文旦柚，鼓勵柚農經由產履歷驗證。記者王...
農委會農糧署東區分署今日於花蓮縣瑞穗鄉推廣文旦柚，鼓勵柚農經由產履歷驗證。記者王思慧／攝影
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農委會農糧署東區分署今日於花蓮縣瑞穗鄉推廣文旦柚。記者王思慧／攝影
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花蓮文旦柚已成熟，農友開始採收。記者王思慧／攝影
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柚子茶是最熱門文旦加工品。記者王思慧／攝影
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文旦履歷農民

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