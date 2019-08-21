花蓮履歷好柚上市 放到農曆過年都可吃

2019-08-21 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



農委會農糧署東區分署今日於花蓮縣瑞穗鄉推廣文旦柚，鼓勵柚農經由產履歷驗證，提升文旦柚品質，讓消費者安心選購。農糧署長胡忠一表示，花蓮文旦果肉綿密、酸甜，很耐儲存，甚至放到農曆過年都還可以食用，希望大家多購買。柚農陳金河說，加入產銷履歷後，柚子品質提升就有市場需求，對農民十分有益。

胡忠一指出，花蓮文旦品質很好，只要加入產銷履歷，每一箱文旦都有專屬號碼，用手機就可找到產地和農友資訊；農委會從兩周前開始收購1台斤以上文旦，花蓮就收購了4百萬斤，透過各單位及電子商城網購促銷，希望中秋節前讓文旦賣到好價錢，消費者也有合理價格購買。花蓮文旦產量比去年少了15％，太晚訂購就會向隅，請消費者盡速購買

去年花蓮縣柚子評比冠軍柚農陳金河說，由於今年平地跟山區雨水少，沒有徹底休眠，平地柚花比較開不出來，文旦產量減少就少，不過大果就會多一點，原因是去年已施肥料，今年儘可能克服天候變化。去年最高溫有到38度以上有9天，今年則超過13天，劇烈氣候對文旦柚開花結果都會影響；還好農會幫忙處理大果，減少農民負擔，大果沒有到市場上打亂柚子價錢，對農民有很大的幫助。