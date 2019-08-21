影／蘇澳漁會秒殺海鮮又來了 8大魚產超划算

2019-08-21 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳區漁會為漁民推廣漁產，每年中秋節前夕，推出限量海鮮禮盒，年年秒殺。

今年中秋海鮮禮盒上市了，蘇澳區漁會理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生等區漁會三巨頭今天就宣布，今年的海鮮禮盒上市，開始接受預購，限量以優惠價提供消費者選購品嘗。

區漁會表示，這也是有鑑於中秋節前夕，市售海鮮漁獲價格飆漲，且品質優劣參差不齊，區漁會為消費者嚴格把關，因此推出這項漁貨鮮購專案。

區漁會指出，今年推出的海鮮禮盒有兩種，其中，白腹鯖魚片禮盒，選用內行人才知道、俗稱的「扁仔青飛」的白腹鯖魚，油脂更豐厚，白腹鯖魚片每片160公克，禮盒包裝共12入，原價720元，限量優惠價600元。

「鱻宴搶鮮集錦禮盒」則有8大項魚產，包括竹筴魚一夜干、鯖魚片、蝦不辣、漁夫船凍透抽、藍鑽蝦、扁鱈（大比目魚）、花枝丸及飛魚卵香腸。

區漁會總事長陳春生指出，海鮮質佳味美，像「漁夫船凍透抽」選用是東北角黑潮透抽，比進口的透抽肉質要厚實，放中鍋中熱煎即很美味。

區漁會表示，鱻宴禮盒新鮮膨派，預購特惠，原價每盒1780元，優惠價1580元，但預購限量1500盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，售完為止，預購服務專線（03）9972808 盧小姐。