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農委會公告豪雨救助辦法 陳吉仲：從寬認定

2019-08-21 13:02聯合報 記者陳俞安╱即時報導

0812豪雨造成中南部地區農業災損農委會已陸續公告各地區與品項的農業天然災害現金救助及低利貸款，各轄區公所假日也照常受理。農委會主委陳吉仲呼籲，鄉鎮公所的承辦人員應對災損程度從寬認定，盡量降低農民們損失。

農委會主委陳吉仲特別呼籲，鄉鎮公所承辦人員對災損應從寬認定，以利盡速給予農民救助...
農委會主委陳吉仲特別呼籲，鄉鎮公所承辦人員對災損應從寬認定，以利盡速給予農民救助金。記者陳俞安／攝影
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農委會表示，截至昨天下午，全台農業產物及民間設施估計損失1億404萬元，此次以南投縣災損最嚴重，其後依序為高雄縣、屏東縣、嘉義縣、雲林縣與台南市，目前南部仍有大雨機會發生，而大雨放晴後，延遲性影響更將陸續發生。

陳吉仲說，豪雨對瓜果類及葉菜類影響最大，瓜果類又以木瓜、百香果、苦瓜影響最甚，依據同仁們勘災結果判定，每個農友一定損失超過20%，已符合現金救助條件，希望農委會公告出這些受損農產品之後，農民能在時間內盡快申報處理；另外陳提到，農民明顯損失慘重，只要農民有拍照存證，承辦人員應盡速受理，避免在人力不足的情快下，延誤農民的救助金發放，農委會也會全力提供科學證據，協助公所辦理。

陳指出，農委會有完整災情回報系統，且在豪雨發生時，就公告相關補償辦法，讓農民可以迅速清理農地復耕，減少損失。陳也說，政治人物都該為農民著想，像是農委會釋出冷藏或冷凍蔬菜都是不實指控，這個時候中央和地方更要合作，當農委會公告後，地方政府就應立即配合，不要有任何的拖延。

因應本次災損，農委會也啟動技術服務團，協助災後輔導工作，受災農友可詢問各試驗改良場或是相關其他單位，由專家提供技術輔導，減少災害損失。農糧署則針對受損作物辦理產業輔導措施，提供受災農民恢復生產的協助。

農委會農民災損陳吉仲

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