學生開學前焦慮憂鬱？ 醫：就診人數激增加班看診

2019-08-21 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中國醫藥大學兒童醫院兒童心智科主任林秀縵今天說，暑假即將結束，青少年準備收心，迎接新的學期，診間因焦慮、憂鬱症狀惡化就診患者激增，甚至醫師「加班」看診。

王姓女學生國一時曾過度焦慮合併憂鬱拒學，經治療病況獲改善今年要升高一，她在新生訓練前擔心未來課程、同學相處等，出現傷害自己的想法，提前回診。女學生經與醫師會談後，接受心理治療、藥物調整，醫師也和家長會談衛教照顧上注意的事項，女學生終於願意帶著又擔心又期待的心情，準備上學去。

林秀縵建議家長，面對有焦慮症憂鬱症的青少年，家長可以和孩子一同努力，提早準備，規律作息，鼓勵正向的人際互動，並和學校老師合作，擬定合適的學業目標。若病情有所變化，則可在就醫時，與醫療團隊討論，調整治療策略，陪伴孩子，迎向新的學期的開始。

醫師林秀縵說，另有一名升高三張姓男學生，上學期因學業等壓力挫折出現憂鬱情緒請長假接受治療，在上學期末復學，暑假也和同學出遊，但他想到新學期要補上學期的課就心情低落，和父母爆發衝突而來求診。醫師林秀縵教導男學生體會父母責罵自己背後代表的關心，也與男學生家長會談，教導如何與容易焦慮退縮的孩子溝通與約定行為的方法。