世界百大入侵種 林務局邀各界消除小花蔓澤蘭

2019-08-21 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



「世界百大入侵種」小花蔓澤蘭，入侵台灣生態環境危害甚鉅，由於繁殖能力強，必須經年持續防除，以避免擴大蔓延。趁小花蔓澤蘭每年開花結實前拔除，是最好防治時機，因此農委會訂定8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭防治月」，9月第1個周六更訂為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

農委會林務局表示，今年防治月期間，林務局所屬各林區管理處與地方政府、民間企業社團將合作舉辦多場拔除及宣傳、收購小花蔓澤蘭活動，9月7日（周六）小花蔓澤蘭全國防治日，邀請各界朋友攜手來除蔓。

林務局也提供小花蔓澤蘭小百科，讓民眾更了解小花蔓澤蘭。

◆為何小花蔓澤蘭令人聞之色變？

小花蔓澤蘭為菊科蔓澤蘭屬蔓性草本植物，原生於中南美洲，蔓莖的生長速度極快，在國外有「一分鐘一英哩雜草」之稱，其具無性及種子繁殖能力，匍匐莖的節及節間都可以長出不定根，極容易進行大量的無性繁殖，且小花蔓澤蘭種子數量非常多，每平方公尺可有17萬個種子，種子細小輕盈，易隨風力、動物和昆蟲攜行，或因人類活動而造成遠距離散播，稍不注意即會造成蔓延。

◆如何防除小花蔓澤蘭？

小花蔓澤蘭防治目前以人工拔除的方式為主，每年自8月開始進行第一次切蔓及拔蔓的工作，並於10月間進行第二次拔蔓作業，如此除可大量減少小花蔓澤蘭的生物量、預防小花蔓澤蘭開花結實外，同時藉由拔蔓，拔除小花蔓澤蘭之殘根，可避免隔年再萌發。另小花蔓澤蘭節及節間極易長出根及新芽，在除蔓的過程中需將其清離林地或集中覆蓋以防其無性繁殖。