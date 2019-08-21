國外研究：空汙區長大 罹憂鬱症風險增高

2019-08-21 14:18 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 田思怡 ／綜合報導



國外研究顯示，空氣汙染與心理健康問題增加有關，包括躁鬱症、思覺失調症、人格障礙和憂鬱症。圖為民眾戴口罩參與全台反空汙抗暖化救健康大遊行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 英國衛報20日報導，最新研究顯示，童年生活在高空氣汙染地區的人，長大後羅患思覺失調症（schizophrenia）、躁鬱症、人格障礙和憂鬱症等心理疾病的可能性增加。

愈來愈多研究發現空汙與許多疾病有關，包括氣喘病、失智症和多種癌症。也有跡象顯示空汙會影響心理健康。

今年1月發布的研究報告指出，在倫敦空汙較嚴重地區生長的孩童，比在空氣較乾淨地區長大的孩童，罹患憂鬱症的可能性較高。

美國和丹麥研究人員20日發表的新研究指出，空氣汙染與心理健康問題增加有關，包括躁鬱症、思覺失調症、人格障礙和憂鬱症。

有1%到2%的英國人在一生當中曾罹患躁鬱症，思覺失調症的比率類似。在任何時間，約有5%的英國人有人格障礙。

這份報告的共同撰稿人、芝加哥大學教授柴斯基（Andrey Rzhetsky）表示，研究團隊發現遺傳因素無法完全解釋為何有人會有這些心理問題，而其他人沒有，因而進行這項研究。

在《PLOS Biology》期刊上發表的研究報告中，柴斯基和同僚利用2003年和2013年間美國各郡1億5100萬人的保險資料，發現空氣品質倒數七名的郡，比空氣品質前七名的郡，罹患躁鬱症的比率高出27%。研究也初步發現空汙與憂鬱症有關。

研究團隊並研究1979年到2002年在丹麥出生和長大的140萬人，找出這些人10歲前接觸的空汙，包括14種汙染物的濃度。研究團隊再找出2016年底之前罹患躁鬱症、思覺失調症、人格障礙和憂鬱症資料。

在考慮年齡、性別、社經地位因素後，研究團隊發現孩童時期暴露在較高空汙下的人，罹患這四種心理疾病的比率較高。暴露在空氣品質倒數七名區域的人，比暴露在空氣品質前七名區域的人，罹患躁鬱症、思覺失調症、憂鬱症和人格障礙的比率，分別高出29%、148%、51%和162%。