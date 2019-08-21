中南部豪雨菜價漲 今仍居高不下

2019-08-21 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台灣受西南氣流影響，中南部上周起降雨不斷甚至有致災性豪雨，本周菜價跟著上漲；北市果菜批發市場，今天蔬菜到貨量約1350公噸，較昨天少255公噸，平均批發價為37.8元，只比昨天略減0.3元；較上周同期34.1元上漲1成多。

台灣受西南氣流影響，中南部上周起降雨不斷甚至有致災性豪雨，本周菜價跟著上漲。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

根據台北農產運銷公司統計，葉菜類中小白菜、青江菜平均價格分別落在每公斤30、37元，都比昨天的26、35元貴，而空心菜、番薯葉則同昨天為47、36元居高不下；花果類中，胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄，每公斤價格全都比昨天貴1到8元不等；而根莖類的青蔥則從昨天143元上漲到今天151元。

北農公司主秘路全利表示，中南部受連日豪雨侵襲，不少蔬菜產地都受影響出現水傷等災損，特別是不好保存、容易爛的花果類也遭殃，品質不佳、災損也導致整體到貨量下滑，不只比昨天1605公噸少，也比上周同期的1475公噸要少，加上市場需求不減，使得菜價居高不下。

市民劉小姐說，前幾周買菜，小白菜、青江菜、空心菜、番薯葉有的每把20元，有的是任3把50元，如今每把卻要20多元到30元不等；陳小姐則說，高麗菜之前每斤約30多元，上次颱風來襲之前約40多元，如今已喊到50、60元。