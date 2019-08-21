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好吃的文旦柚怎麼挑 專家公布三大密技

2019-08-21 12:49聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

炎炎夏日即將過去，秋意日漸濃厚，又到品嚐文旦的好食機。文旦果肉粒粒晶瑩剔透，富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，是中秋節重要的應景水果，農委會台南區農業改良場分享挑選好吃文旦要訣，1要果皮油胞細緻、黃綠色，2要果形勻稱、短三角，第3則用手輕托、要沉重，果實品質最佳。

農委會台南區農業改良場表示，全台文旦種植面積4210公頃，主要產區分布在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地。今年白露(9月8日)與中秋節(9月13日)相距時間較短，柚農透過栽培管理技術微調提早產期作因應，且果實生育期日照及雨水充足，果肉充實、飽滿，產量及品質穩定，各地產區於8月中旬後陸續採收上市，採收後會先經過約一週的辭水(俗稱消水)，待果皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，口齒生香。

台南場表示，挑選文旦有三大密技：

一、油胞細緻、黃綠色：挑選果皮光滑、油胞細緻者越佳，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。消費者想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色至黃色；若要久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

二、 果形勻稱、短三角：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

三、 用手輕托、要沉重：挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多，重量約400至600公克最佳。

好吃的文旦果實要有沉重感，果實約400至600公克。圖／農委會台南農改場提供
好吃的文旦果實要有沉重感，果實約400至600公克。圖／農委會台南農改場提供
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結實纍纍的文旦植株。圖／農委會台南農改場提供
結實纍纍的文旦植株。圖／農委會台南農改場提供
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文旦中秋節

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