南北空汙與罹癌情形呈對比 「是時候揚棄褐色經濟了」

2019-08-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣大學等機構近日發表研究顯示，南台灣與北台灣的空氣品質走勢出現黃金交叉後約20年，肺腺癌發生率走勢也出現交叉，近年南部肺腺癌患者的增加與存活情形較北部嚴峻。環團將空汙禍首指向重工業，「褐色經濟發展模式是時候揚棄了」。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，高雄有鋼鐵重鎮臨海工業區、大社石化工業區、林園工業區等汙染源包圍居民，這一圍就是40、50年。如今國內研究看見高屏地區的肺腺癌年增加率逾北部的15倍，且患者餘命較短，「這很可能與高屏地區的重工業發展有關，突顯台灣舊有的褐色經濟發展模式是時候被揚棄、轉向綠色經濟」。

台灣健康空氣行動聯盟理事、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文說，重工業往往將許多成本外部化，造成環境汙染成本、因汙染生病者的醫療照顧成本等，有學者精算發現這種發展模式對台灣並不划算。因此，政府應將鋼鐵石化業產能大幅減量，企業也可以透過減少投資石化業，負起企業社會責任。

台灣大學公共衛生學院院長詹長權說，汙染管制或交通政策的變革需要強大社會支持，民眾需要足夠資訊作選擇與作自保，因此衛福部應強化宣導空汙危害與預防之道。

雙和醫院重症醫學科主任曾健華說，民眾平時可透過手機App了解即時的空氣品質，空品不佳就緊閉窗戶、減少出門；出門時可配戴經濟部標準局認證的Pm2.5防霾口罩，並多搭乘大眾運輸。在室內要避免大油快炒、燒香拜拜等危險因子。另外，老菸槍、有肺癌家族史、常暴露汙染物的人等，可請胸腔科醫師評估是否需要作低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）。