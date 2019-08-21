高屏石化業發展使肺腺癌惡化？ 環團：僅原因之一

2019-08-21 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



學者研究發現高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短；推估高屏地區是因為石化工業等發展逐年惡化；環團認為，高屏地區空汙嚴重石化產業僅是其一，是多重因素造成的，認為政府應該針對高屏地區進行各項產業升級，並進行流行病學調查，若確認是那些工業汙染危害健康，就必須擬定減量改善計畫。

台灣水資源保育聯盟發言人、高雄反空汙大遊行總召陳椒華表示，根據環保署進行的107年健康風險評估報告顯示，高雄小港工業區內的石化、煉鋼、中船都有排放致癌物，高屏地區先天工業汙染就很嚴重，包括車輛排放的苯、工業區內茶油車輛的致癌物排放，這些零零總總加起來，高屏地區民眾肺腺癌高，是符合現況的。

陳椒華表示，政府當務之急，一定要改變環境政策，整個工業汙染嚴重的區域，產業一定要升級，不能任由汙染產業擴大，並且要進行流行病學調查、致癌物的調查，若確認是某些工業汙染排放導致的也必須提出改善減量計畫。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，高屏地區是有石化業的，但高屏除了石化產業外，還有燃煤電廠，新達電廠30多年了，還有高雄港是全台最大的貨運港口，港區本身就有汙染，且高雄港處於台灣的下風處，這是冬天的風場轉角靜風區，汙染物排不出去，等於先天不足、後天失調的區域。

葉光芃表示，研究推論與高雄石化業發展有關，但其實不僅只是石化業，石化、燃煤、交通、飛機等，所有東西集大成，這是一個綜合的結果；工廠中的各式磨擦、車輛產生PM10，也是影響之一；他認為現行政府高官很多都來自高屏地區，應該要多重視，要有新做法去改變，他不認為現在有看到什麼特別的作為。