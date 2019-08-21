南北空汙與罹癌呈對比 學界：應進一步研究職業暴露

2019-08-21 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣大學等學術機構近日發表流行病學研究（ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1556086419300267 ）顯示，南台灣與北台灣的空氣品質與肺腺癌發生率可能有相關性。學界評論，空氣品質與肺癌的關聯除應考慮室外空汙，未來研究也宜進一步了解職業暴露與居家油煙等室內空汙。

台北醫學大學公衛學系副教授莊校奇說，這份研究以台灣癌症登記中心、環保署監測資料等進行分析，同時以許多參數校正過去環境監測方法上的侷限，因此研究設計蠻完整。

舉例來說，在環保署2008年正式監測細懸浮微粒Pm2.5之前，要回溯過去半世紀的空汙情形，「大氣能見度」是唯一的工具，但大氣能見度差可能不是沙塵、而是起霧，因此這份研究排除掉下雨天、濕度高的日子，只選取有陽光時的監測資料。雖然仍不盡完美（例如能見度好的時候，也可能有看不見的空汙），「但是，能見度是瞭解過去幾十年空汙情形的唯一工具」。

莊校奇說，包括這份研究在內的有許多流行病學研究，已看到空汙與肺癌的發生有關，然而，究竟是什麼樣的空汙條件造成肺癌，還有待進一步釐清。舉例來說，南部的空汙除了當地的交通與工業排放，也包括東北季風帶來的台中、彰化、雲林工業區的汙染物；再者，不同地區、職業環境暴露到的Pm2.5，Pm2.5顆粒裡外包裹的物理性與化學性成分可能不同，其中哪些汙染源帶來的懸浮微粒較具致癌性，值得進一步探究。

莊校奇說，肺癌的發生原因很多，南部人與北部人的肺癌發生情形差異，也可能與職業有關，因為北部有較高比例的工作者長時間坐辦公室，南部則可能有較高比例的人在戶外工作或在重工業區工作。因此，未來研究也宜進一步了解職業暴露與居家油煙等室內空汙。