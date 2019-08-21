研究：高屏地區肺癌增加率是北部15倍 且患者餘命較短

2019-08-21 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



肺癌長年蟬聯我國各項癌症死亡率之冠，但高達五成三的患者並不吸菸，致癌禍首究竟是誰？刊登於國際期刊《胸腔腫瘤》（Journal of Thoracic Oncology）的最新研究將矛頭指向空氣汙染。

這份研究顯示，近半世紀，南台灣空氣品質隨石化工業等各種發展逐漸惡化，南部與北部的空氣品質走勢出現黃金交叉後不到20年，南北的肺腺癌發生率走勢也出現交叉。近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，且患者餘命較短。

研究第一作者、台北醫學大學內科學系助理教授曾健華說，這項研究不僅顯示空汙可能是不吸菸者罹患肺癌的關鍵因子，更突顯我國長期空汙產生的外部成本，已然浮現。

這份研究由台灣大學、中興大學、陽明大學、國衛院與台灣癌症登記中心等學者共同合作。研究回顧逾37萬名肺癌患者的資料發現，自1995年至2015年，肺腺癌的發生率持續攀升，非腺癌則走低；男性肺腺癌發生率自十萬分之9.06增至23.25，女性則自十萬分之7.05增至24.22。不過致癌元凶不只是菸，因為國內吸菸率持續下降，且高達五成三的肺癌患者從未吸菸。於是，研究團隊懷疑目光轉向空汙。

曾健華說，國際癌症研究署警告，持續暴露於空汙可能提升罹患肺癌的機率；歐盟大型空汙世代研究（ESCAPE）發現，Pm2.5濃度每增加5單位（微克／立方公尺），肺癌發生風險就提升18%。

回顧台灣近半世紀空氣品質，北北基至桃園地區測得的空品可能隨工廠外移、大眾運輸系統建立而改善，但高屏地區卻因著石化工業等發展逐年惡化；北部與高屏的大氣能見度走勢在1993年出現黃金交叉。環保署2008年開始監測Pm2.5，北部的年均濃度在25-27單位，高屏則高達28-43單位，比上述歐盟研究地區的濃度（6.6-31.9單位）高出許多。

台灣大學公衛學院院長詹長權表示，一般認為，環境因素累積造成癌症的時間約需要20年，而本研究看見，南北的大氣能見度走勢出現黃金交叉後不到20年，南北的肺腺癌發生率走勢也出現交叉；自2007年起，北北基至桃園的肺腺癌每年增加率為0.3%，高屏則高達4.6%。