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台大醫護發起快閃！ 穿白袍跨海挺香港醫護同袍

影／年長、過度肥胖、跌倒過 小心髖關節病變

2019-08-21 11:34聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣邁入高齡化社會，年長者小心關節退化等因素，導致髖關節病而疼痛。55歲的陳先生常大腿痠痛、走路不順，有天睡醒發現身體動彈不得，後至醫院骨科接受檢查才發現左髖關節骨壞死，在醫師建議下置換人工髖關節。骨科醫師呼籲，年長、過度肥胖、曾跌倒、腿部開刀、長期飲酒、服用類固醇等民眾，為髖關節骨壞死的重要因子，須留意髖關節病變。

台大醫院骨科主任楊榮森表示，髖關節是人體最大的關節，由股骨頭和髖臼、軟骨、滑液膜及纖維囊組成；髖關節位於大腿骨與骨盆交界處，外觀是一個杵臼關節，包括一個圓圓的股骨頭和一個像是碗的髖臼，主要作用是連接骨盆與大腿，是人體上、下半身進行動作、支撐人體重量的最重要關節。 

楊榮森說，髖關節病變雖多發生在年長者，好發在30至50歲間，但臨床上部分年輕人也會發生。以年長者來說，關節炎、跌倒造成骨折等為主因，另外像是長期喝酒、過度肥胖、白血病化療、骨髓移植、或先天性的關節脫臼畸形等，也都是危險因子，台灣約有4萬人有置換需求。

人的髖關節一旦退化或壞死，如嚴重髖關節炎、髖關節骨折等，使連接上、下半身的動作幾乎都不能做，患者通常會非常疼痛，嚴重者甚至不能站立。

楊榮森說，當以肌肉鬆弛劑等藥物、玻尿酸施打等保守治療無效時，就要考慮置換人工髖關節；材質並分為金屬、塑膠、陶瓷三種，依患者嚴重度、活動度等面向做選擇，手術置換後約五天即可出院，除後續復健外，並留意不要跌倒、快速跑步等動作。

食藥署醫粧組醫審科長葉旭輝表示，目前人工髖關節是以第二、三等級醫療器材列管，須經食藥署審查產品之安全性及效能後，才可取得上市許可證，目前共有68張許可證。但因產品種類繁多，各種產品有其不同的優缺點及適用性，建議仍應請教醫師審慎評估。

食藥署醫粧組醫審科長葉旭輝表示，目前人工髖關節是以第二、三等級醫療器材列管，須經...
食藥署醫粧組醫審科長葉旭輝表示，目前人工髖關節是以第二、三等級醫療器材列管，須經食藥署審查產品之安全性及效能後，才可取得上市許可證，因產品種類繁多，仍應請教醫師後審慎評估。記者簡浩正／攝影
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台大醫院骨科主任楊榮森表示，髖關節是人體最大的關節，由股骨頭和髖臼、軟骨、滑液膜...
台大醫院骨科主任楊榮森表示，髖關節是人體最大的關節，由股骨頭和髖臼、軟骨、滑液膜及纖維囊組成；是人體上、下半身進行動作、支撐人體重量的最重要關節。一旦退化或壞死，保守治療無效時，就要考慮置換人工髖關節。記者簡浩正／攝影
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醫師患者關節炎

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