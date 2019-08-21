不只韓國瑜憂心！ 婦團調查：四人有一人遭科技跟蹤

2019-08-21 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



現代婦女基金會今發布調查表示，每四人就有一人遭科技跟蹤，呼籲民眾認識科技跟蹤騷擾和因應之道。

基金會公布針對18歲以上民眾進行的「科技跟蹤線上大調查」，指出397份有效問卷中，曾遭科技跟蹤的有96人，占24.2%，顯示每四人就有一人曾遭到科技跟蹤，其中女性占78.4%（69人），將近八成。年齡則以18至25歲占35.4%最多，其次為31-35歲，占15.6%。

跟蹤騷擾案不斷，現代婦女基金會今發布調查，每四人就有一人遭科技跟蹤。 聯合報系資料照 分享 facebook

基金會董事長潘維剛表示，根據聯合國2015年的統計結果，全球約有73%的女性網路使用者曾經歷網路性別暴力，其中18至24歲的年輕女性是受害風險最高的族群，台灣也有相同的趨勢，顯見網路性別暴力與科技跟蹤年輕族群受害比例高，被害人更是以女性為大宗，顯示不論是現實或是網路世界當中，性別暴力與年輕女性，皆是必須投注高度關注與協助的族群。

調查發現96名被害民眾平均每天上網約7.5小時，有78.1%遭到臉書、LINE、IG等社群媒體騷擾跟蹤，其次是以手機或電話騷擾（26.0%）；懷疑遭間諜監控軟體跟蹤排名第三，占14.5%。

調查顯示，對方最常透過網路或科技方式，監控被害人的線上個人活動與資訊（47.8%），甚至未經被害人同意，揭露或取得其個人隱私和資訊，占44.7%。加害人也會不斷傳暗示想與被害人更親密的歌詞或訊息（32.2%），傳送無理要求的訊息給被害人（30.2%），更可怕的還會利用網路科技冒用被害人的帳號（26.0%），影響被害人的課業、工作、人際互動和日常生活。

基金會表示，調查顯示，除了遭到熟識者科技跟蹤占34.4%比例最高以外，更有三成二以上的受害者根本不知道對方的真實身分。其中有半數被害者認為跟蹤者是從網路上取得自己個資，有20.8%是透過共同朋友或認識的人，更有超過四分之一以上（26.0%）的被害者表示根本不知道對方為何知道自己的個資。

調查也顯示，七成被害者遭科技跟蹤的期間約半年內，29.2%則是超過半年以上，最長甚至長達六年。雖然被害人也會採取對應的資訊安全行動，如：限制網路的個人公開資訊 （80.2%），以及封鎖自己的網路或通訊連結(64.6%)等，但因許多跟騷者是身份隱匿的，被害人無法確定遭到誰跟騷，有七成以上會採取比較消極的因應方式，像是忽視對方或完全不回應（84.4%）、自己的言行更謹慎小心（77.1%）等。

調查結果也指出，約四分之三的科技跟騷受害者採取行動後並未獲得改善，顯示國內未有跟蹤騷擾法律得以處理，民眾更不了解該如何因應此等狀況。

現代婦女基金會主任王秋嵐提出「知資諮保平安」三撇步，教導民眾向科技跟蹤說Bye Bye。包括知：增進求助知識－遇到跟蹤問題，請務必蒐證，像是email、簡訊、語音留言、通話或對話內容、信件、紙條、禮物等，並寫跟騷日誌作為佐證。

更重要的，請被害人勇敢向親友、師長或同事主管尋求協助，安排各項安全計畫，例如：隨身攜帶防身器材，改變生活作息或交通動線方式，走設有監視器的場所、大馬路或街道，換鑰匙、搬家、交通工具、電話號碼，裝設監視器，變更帳單的通訊地址等等。

資：提升資訊安全－不打卡不PO文不按讚，移除網路上個人資訊、關閉手機GPS，變更帳號和密碼並設定二步驟驗證，換手機或電話號碼並保密。

諮：依家庭暴力防治法聲請保護令；涉及性騷擾時依性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法提出申訴。遇有無故跟追情況撥打110報警，請警方協助。