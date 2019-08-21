北半球低緯區乾旱頻傳 台大：自然現象非全球暖化

2019-08-21 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



東南亞等北半球低緯熱帶區乾旱頻傳，台大團隊花10年，利用泰國南部石筍同位素資料，重建東南亞2700年以來的降雨紀錄，發現目前的乾旱只是「風水輪流轉」，不一定是全球暖化所致。

研究也發現，若從更長期的千年尺度來看，低緯區降雨帶逐漸南移是定局，若澳洲北部降雨量漸增，赤道北部持續乾旱，將影響水資源分配問題。這份研究成果刊登於美國國家科學院院刊。

台大地質系教授沈川洲說，全球低緯熱帶的人口占四成，擁有地球上最重要的降雨帶「間熱帶輻合帶」，總雨量達全球的三分之一。台灣在間熱帶輻合帶的北緣。這一地帶的水文若發生變化，往往會引發生物圈與文明的大災難。

沈川洲說，從百年的尺度來看，目前東南亞等北半球熱帶區的乾旱趨勢，與11至12世紀及15至16世紀的乾旱相似，可能只是自然的水文震盪，而非全球暖化所致。

但沈川洲說，從更長期的千年尺度來看，南半球的溫帶溫度高於北半球，導致此降雨帶在印度洋和太平洋地區持續南移。如果這種北旱南澇的趨勢不變，熱帶區域的生態系統將會改變。澳洲北部降雨持續增加，但赤道以北的非洲會持續乾旱，也會影響各國水資源問題。人類若沒有排放二氧化碳，北半球會更早邁入冰期。

沈川洲也說，西元400年到800年，以及1400年到1800年是相對濕潤時期，尤其是14到15世紀初，持續數十年的極端強降雨，和柬埔寨吳哥窟文明遭遇大洪水的時間一致，可能是氣候造成吳哥文明走向衰亡。