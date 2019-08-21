親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣第一所中學爆減薪爭議 校方哀嚎：私校快活不下去

台大醫護發起快閃！ 穿白袍跨海挺香港醫護同袍

三年撞17頭牛！ 台鐵圍籬第二期工程鎖定台東

2019-08-21 11:01聯合報 記者曹悅華╱即時報導

第一期圍籬加裝工程終於要完成。台鐵局說，自105年起，總長175公里的圍籬，將於8月底架設完畢。此外，為防牛隻等大型動物闖入，造成列車延誤，預計10月底進行第二期圍籬工程，主要針對台東地區設置，最快一年內完工。

台鐵曾發生過牛隻闖入鐵軌的事件。圖／台鐵局提供
台鐵曾發生過牛隻闖入鐵軌的事件。圖／台鐵局提供
分享

根據台鐵局統計，近三年民眾闖越軌道遭撞事故多達74件，為防止類似事件一再發生，民國105年起台鐵高密度於全台加裝圍籬，總長175公里。台鐵局說，先前因為天氣、土地等因素，工程有所延誤，將於8月底完成。

台鐵局表示，101年即開始推動六年行車安全提升計畫，其中就包含全台在非高架及地下化路段裝設圍籬，105年起開始高密度加裝，耗資約新台幣3.7億元、總長175公里、高度180公分，七個工務段同時進行，完工後預計降低20％民眾闖越軌道致死傷的機率。

台鐵局說，在建好的圍籬路段，跨越情形已有改善，目前也會請鐵路警察協助巡邏，同仁也會注意是否有居民因貪快故意破壞圍籬狀況。

台鐵局表示，目前正在規畫第二期圍籬工程，針對一些動物會闖入的路段加裝圍籬，主要針對台東易有牛隻闖越的地區設置，總長約10到20公里，現已請各段做全面檢視和調查，工程預計10月底進行，因為還要招標、公告、編預算等程序，一到兩年會完工。

據台鐵局統計，近三年來共發生六起撞擊牛隻事件，前年一起、去年三起、今年截至7月有兩起，共17頭牛遭撞，撞擊區域集中在花蓮到台東路段。

台鐵局近三年來撞擊牛隻狀況。圖／台鐵局提供
台鐵局近三年來撞擊牛隻狀況。圖／台鐵局提供
分享

台鐵台東

相關新聞

氣象局：若白鹿颱風形成 以輕颱撲台機率高

2019-08-21 10:49

華信去年降落台中偏離跑道 運安會調查報告出爐

2019-08-21 10:27

不只韓國瑜憂心！ 婦團調查：四人有一人遭科技跟蹤

2019-08-21 11:17

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

影／年長、過度肥胖、跌倒過 小心髖關節病變

2019-08-21 11:34

北半球低緯區乾旱頻傳 台大：自然現象非全球暖化

2019-08-21 11:15

連日大雨沖毀狗園 網路集資盼渡難關

2019-08-21 10:33

看店員功力？超商茶葉蛋怎麼挑 網友曝獨門要訣

2019-08-21 09:31

食育不僅是教育！日本的終極目標是讓鄉村活化、地方獲利

2019-08-21 09:18

白鹿颱風最快今形成 氣象局：不排除周末強風豪雨

2019-08-21 09:04

熱低壓走向預測差很多 專家：兩大因素難掌握

2019-08-21 07:37

雲林以南及台東大雨特報！ 七縣市留意短時強降雨

2019-08-21 07:18

白鹿颱風恐成形 吳德榮：威脅台灣機率不容忽視

2019-08-21 07:14

健康你我他／偷懶穿涼鞋爬山 骨折吃足苦頭

2019-08-21 00:21

染毒危害大 3方法擺脫毒陷阱

2019-08-21 00:21

醫院麻疹群聚擴大 又見超級傳播者

2019-08-21 00:21

延緩失智新發現 抑制「它」可降低腦發炎

2019-08-21 00:21

三總院長 不急不徐的救「心」人

2019-08-21 00:21

台北昨傍晚出現彩虹 颱風今明可望生成

2019-08-21 00:17

文資法修正草案 主管機關可「價購」文化資產

2019-08-20 23:58

台北機廠將變鐵博館 車廂用餐、鐵道旅館...9大體驗

2019-08-20 23:48

國道一號基隆端至內湖 研議拓寬

2019-08-20 23:23

現省2100！泰國「免費落地簽」延長至2020年4月　「潑水節」也適用

2019-08-20 23:07

當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康

2019-08-20 21:10

1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧

2019-08-20 21:00

挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+1

2019-08-20 20:10

開發員要被約談了！超商推出「圖文相符」食品被讚爆：65元有真蝦

2019-08-20 20:00

鼻子變大戒指戴不下 53歲男罹這種病心狂跳險死

2019-08-20 19:52

人口老化嚴重....去年你家的醫療費用比飲食還高嗎？

2019-08-20 19:20

彩繪列車石虎變花豹？ 網酸：絕種了沒參考範本

2019-08-20 19:04

來台旅客大增 推升第2季旅行收入創歷史新高

2019-08-20 18:52

她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 18:34

台灣好書用聽的！ 聯經名著App上架

2019-08-20 18:33

女性中年壓力大 易患阿茲海默症

2019-08-20 17:32

她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了

2019-08-20 17:21

13縣市豪大雨特報 嘉義、台南、高雄防豪雨

2019-08-20 17:12

11號颱風「白鹿」最快明生成 估周六最接近台灣

2019-08-20 16:30

他赴非洲任志工憂瘧疾藥副作用而未用 最後果然中標

2019-08-20 16:01

國內腸病毒就醫人數默默上升 居然是颱風假害的

2019-08-20 15:26
看更多

熱門文章

11號颱風「白鹿」最快明生成 估周六最接近台灣

2019-08-20 16:30

折壽救腦中風嬤 哭求城隍「我後悔了…求祢帶她走」

2019-08-20 15:46

白鹿颱風恐成形 吳德榮：威脅台灣機率不容忽視

2019-08-21 07:14

白鹿颱風最快今形成 氣象局：不排除周末強風豪雨

2019-08-21 09:04

婦人猛裝3大袋好市多洋蔥 網友傻眼「太誇張了」

2019-08-21 10:11

她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了

2019-08-20 17:21

昨天裝了今天被偷 花蓮5台黑熊監測相機遭竊

2019-08-20 17:54

柴犬一臉厭世樣爆紅 網友笑：可能連牠自己都不知生什麼氣

2019-08-20 21:02

氣象局：若白鹿颱風形成 以輕颱撲台機率高

2019-08-21 10:49

她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 18:34

貓頭鷹雙腿長相曝光 網友嚇傻大喊「被騙了」

2019-08-21 10:41

好心幫介紹工作 朋友說出超瞎理由「會過敏」拒面試

2019-08-20 13:04

1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧

2019-08-20 21:00

又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例

2019-08-20 15:14

每日星座運勢／射手適合心靈的交流 事業展現實力

2019-08-21 00:00

坐火車遊博物館！ 國家鐵道博物館規畫案曝光

2019-08-20 12:12

看店員功力？超商茶葉蛋怎麼挑 網友曝獨門要訣

2019-08-21 09:31

熱低壓走向預測差很多 專家：兩大因素難掌握

2019-08-21 07:37

台南人無極限！在地人帶路 隱藏版早餐竟然是愛玉冰

2019-08-20 18:15

影／台中沙鹿晚上動物闖馬路 秒停對望後駕駛確認是牠

2019-08-21 09:12

挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+1

2019-08-20 20:10

裝不到1天 監測黑熊5相機被偷

2019-08-20 23:44

彩繪列車石虎變花豹？ 網酸：絕種了沒參考範本

2019-08-20 19:04

54歲女血清膽固醇高 反式脂肪酸惹禍

2019-08-20 14:18

現省2100！泰國「免費落地簽」延長至2020年4月　「潑水節」也適用

2019-08-20 23:07

台北機廠將變鐵博館 車廂用餐、鐵道旅館...9大體驗

2019-08-20 23:48

中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理

2019-08-20 12:01

雞皮控、芋泥控快衝！ 繼光香香雞推金沙芋泥球、雞皮小仙貝

2019-08-20 15:43

國內腸病毒就醫人數默默上升 居然是颱風假害的

2019-08-20 15:26

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

文資受災！羅東林鐵蒸汽火車煙囪遭雨淋崩壞

2019-08-20 13:48

台北昨傍晚出現彩虹 颱風今明可望生成

2019-08-21 00:17

鬼月獨住酒店！他驚見床底單隻「詭異繡花鞋」嚇壞了

2019-08-20 17:50

人口老化嚴重....去年你家的醫療費用比飲食還高嗎？

2019-08-20 19:20

13縣市豪大雨特報 嘉義、台南、高雄防豪雨

2019-08-20 17:12

1年死6條 北橫公路搶救金絲蛇

2019-08-20 14:36

雲林以南及台東大雨特報！ 七縣市留意短時強降雨

2019-08-21 07:18

女性中年壓力大 易患阿茲海默症

2019-08-20 17:32

【家人關係】呂昀嬪／跨越恐懼的藩籬

2019-08-21 06:00

當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康

2019-08-20 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top