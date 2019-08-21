三年撞17頭牛！ 台鐵圍籬第二期工程鎖定台東

2019-08-21 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



第一期圍籬加裝工程終於要完成。台鐵局說，自105年起，總長175公里的圍籬，將於8月底架設完畢。此外，為防牛隻等大型動物闖入，造成列車延誤，預計10月底進行第二期圍籬工程，主要針對台東地區設置，最快一年內完工。

台鐵曾發生過牛隻闖入鐵軌的事件。圖／台鐵局提供 分享 facebook

根據台鐵局統計，近三年民眾闖越軌道遭撞事故多達74件，為防止類似事件一再發生，民國105年起台鐵高密度於全台加裝圍籬，總長175公里。台鐵局說，先前因為天氣、土地等因素，工程有所延誤，將於8月底完成。

台鐵局表示，101年即開始推動六年行車安全提升計畫，其中就包含全台在非高架及地下化路段裝設圍籬，105年起開始高密度加裝，耗資約新台幣3.7億元、總長175公里、高度180公分，七個工務段同時進行，完工後預計降低20％民眾闖越軌道致死傷的機率。

台鐵局說，在建好的圍籬路段，跨越情形已有改善，目前也會請鐵路警察協助巡邏，同仁也會注意是否有居民因貪快故意破壞圍籬狀況。

台鐵局表示，目前正在規畫第二期圍籬工程，針對一些動物會闖入的路段加裝圍籬，主要針對台東易有牛隻闖越的地區設置，總長約10到20公里，現已請各段做全面檢視和調查，工程預計10月底進行，因為還要招標、公告、編預算等程序，一到兩年會完工。