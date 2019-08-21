氣象局：若白鹿颱風形成 以輕颱撲台機率高

2019-08-21 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年第11號颱風白鹿最快今天形成，中央氣象局說，根據上午10時最新一報，若形成颱風以輕颱撲台機率高，屆時會為東部帶來較大雨勢。

氣象預報員陳伊秀說，該熱帶性低氣壓，今天上午8時中心位置在北緯14.5度，東經133.0度，距離鵝鑾鼻東南東方1550公里，以每小時13公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

陳伊秀說，目前看起來仍是今天或明天會形成第11號颱風白鹿，尤其以今天晚上到明天早上機率較大，現在正在組織中。

至於路徑方面，陳伊秀說，在各國預測中有北偏幅度大至日本，也有靠近琉球接近台灣機率，因為太平洋高壓正在增強，以後者機會較高，若形成颱風的確有可能撲台，無論如何對台灣周末的天氣一定會有影響。

陳伊秀說，若撲台的話，以東半部地區雨勢會比較大，一陣一陣的下，提醒有安排活動的民眾可以事先做調整。

陳伊秀說，若形成颱風，以輕颱撲台機會交高些，雖然菲律賓東方海溫有利於颱風發展，但受到垂直風切都因素音響，將不會太快增強，轉為中颱機率稍低，但仍要觀察。

陳伊秀說，雖然該熱帶性低氣壓在算是離台灣滿近的，目前關鍵點還是先等颱風形成，若形成起來不排除有強風豪雨，但影響程度跟雨區，還是要等變為颱風才會明朗，因為仍有變化，要繼續觀察。