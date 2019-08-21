華信去年降落台中偏離跑道 運安會調查報告出爐

2019-08-21 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



去年8月22日，華信航空公司一架客機，降落時偏離跑道，台中清泉崗機場機場緊急關閉。國家運輸安全調查委員會今天上午公布飛航事故調查報告，與航機飛航組員未遵守華信航空航務手冊規定，於航機進場能見度不符合副駕駛員操控落地標準條件下，由副駕駛員操控航機進場落地有關。

華信航空公司一架ATR72-212A型客機，國籍標誌及登記號碼B-16852，航班編號AE788，去年8月22日由澎湖機場起飛，目的地為台中清泉崗機場，機上載有正駕駛員、副駕駛員各一員，客艙組員兩員及乘客70員，共計74員。該機於降落台中機場36跑道過程中偏出跑道並擦撞跑道邊燈，造成航機及三盞跑道邊燈損壞，機上人員均安。

運安會說，該次事故「與可能肇因有關之調查發現」為事故航機飛航組員未遵守華信航空航務手冊規定，於航機進場能見度不符合副駕駛員操控落地標準條件下，由副駕駛員操控航機進場落地。

運安會說，操控駕駛員在解除航機自動駕駛改以手動進場操控過程中，航機持續向左偏離跑道中心線，操控駕駛員未能掌控航機橫向控制，將航機修正回跑道中心線。

運安會說，正駕駛員容許航機偏離跑道中心線之偏移量較大，降低安全裕度的容錯範圍，未認知航機持續緩慢左偏之可能風險。航機於觸地前因雨勢影響視線，航機落於跑道邊線附近且持續左偏後，正駕駛員才介入操控修正，導致改正不及，航機偏出跑道。

另外，運安會說在該次事故「與風險有關之調查發現」，事故航機下降前，操控駕駛員執行進場提示內容僅為進場程序等資訊，未依公司CFIT/ALAR預防衝出跑道檢查表及威脅與疏失管理內容，檢視大雨、雷暴、低能見度等天氣威脅對進場落地可能增加的風險。

運安會說，台中機場跑道地帶內之跑道邊燈基座處存在坑洞與堅硬之水泥結構垂直面，增加衝偏出跑道事故時航空器損壞之可能。

運安會說，已要求華信航空要求飛航組員確實遵照相關手冊執行飛航任務，包括副駕駛員起飛及落地標準、風險評估及提示的執行及安全落地規範的掌握，以及正駕駛對於不安全狀況下接手操作改正時機等。

運安會說，也請督導華信航空的民航局，確實要求飛航組員遵照相關手冊執行飛航任務。督導長榮航空及其他我國籍航空公司落實避免晴空亂流之相關民航通告，以有效避免飛航中可能遭遇晴空亂流之危害。