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甄選入學不利弱勢？ 近六成校系個人申請有弱勢生名額

2019-08-21 10:08聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

教育部104年起鼓勵大專校院扶助弱勢，今年近六成校系個人申請釋出弱勢名額，包括清、交等頂大。但隨全國招生總數增加，大學主管說，近幾年收到的學生，平均課業成果不如前幾屆弱勢生。

教育學者表示，教育部參照內政部對弱勢的定義辦理扶弱，致有些經濟無虞的學生重複取得補助資源。政府應給各級學校一定的彈性，讓弱勢資源分配給真弱勢，助他們翻轉階級。

教育部高教司表示，教育部104年起辦理大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫，106年後整合入高教深耕計畫。其中一項是鼓勵大學運用個人申請管道，給予中低收入戶、特殊境遇、新住民等弱勢生優先錄取或加分措施。108年個人申請有57校參與，3016名弱勢生報名，1498人獲分發，占報名總人數1.7%。

大學招聯會計算，今年參加個人申請的科系中，五成八都有扶弱計畫。交通大學教務處綜合組組長張漢卿說，交大104年辦「旋坤揚帆計畫」，招收弱勢生的名額已從2%逐年提升到5%，占比是頂大中最高。

張漢卿說，旋坤揚帆是全校計畫，按學院分5組招生，給弱勢生更多選擇。例如，原本只有特定科系收身障生，特殊名額匯入旋坤揚帆計畫後，身障生也能自由選系。

清華大學102年辦「旭日組」扶弱，前副教務長、動力機械系教授陳榮順說，前兩屆學生考上校內研究所的比率高於一般生，說明只要提供資源，弱勢生表現不輸人。

曾研究我國各級學校扶弱制度的台灣師範大學教育系教授王麗雲說，大學的行政支持比中小學完整，行政人員、導師通力合作下，確實照顧到弱勢生。

不過，陳榮順、張漢卿都說，各大學陸續辦扶弱招生，台大下一學年也要增設「希望組」，總數擴大後，近年學生雖然不至於被退學，但平均學業表現下滑。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，扶弱是大學的社會責任，應持續推動。同時也要考量台灣中低收入戶、新住民人口占比，據此規畫名額。

王麗雲說，大學和中小學主管都曾反映，有家庭用取巧的方式取得弱勢資格，致補助資源分配不均。教育部對低收入戶等弱勢的定義，都參考內政部，但現實上會遇到許多情況，例如兩家總收入相同，但扶養人口不同；在台北有700萬元房子，和在台南有等價房子的背後意義不同。有些人的收入不會見帳、不必納稅，也會讓學校誤判誰是真弱勢。

高教司科長郭佳音說，教育部已讓各大學自行定義弱勢類型，目前也不打算設定弱勢生招生名額上限。王麗雲說，政府也應給中、小學更多彈性判定的空間，讓扶弱計畫幫助更多真弱勢。

教育部104年起鼓勵大專校院扶助弱勢，今年近六成校系個人申請釋出弱勢名額，包括清...
教育部104年起鼓勵大專校院扶助弱勢，今年近六成校系個人申請釋出弱勢名額，包括清、交等頂大。本報系資料照片
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