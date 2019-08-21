白鹿颱風最快今形成 氣象局：不排除周末強風豪雨

2019-08-21 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年第11號颱風白鹿最快今天形成，氣象局說，從路徑預測看來，的確靠近琉球接近台灣機率比較高，有機會撲台，不排除在周末帶來強風豪雨，不過變化大，仍要觀察。

氣象預報員陳伊秀說，這周天氣慢慢轉好，不過今天受到低壓帶影響，各地有局部較大雨勢，但跟前幾天有比較好，各地陰天到多雲，恆春半島天氣則是較不穩定。

氣象局今天凌晨4時20分針對七縣市發布大雨特報，受到低壓帶影響，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和台東縣易有短時強降雨。今天雲林以南及台東地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午間桃園至彰化沿海地區易有局部較大雨勢發生，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請防範坍方及落石。

氣溫方面，陳伊秀說，沒下雨的時候還是熱，全台高溫整周落在31到34度，北部33到34度、中南部31到32度、東半部33到34度，中南部因為雲量多所以高溫相較其他地區略低一些。

陳伊秀說，明天各地多雲到晴，今明兩天都要留意午後雷陣雨，但今天是各地有短暫陣雨或雷雨，明天則是縮小成局部短暫陣雨或雷雨。

至於民眾最關心的颱風，陳伊秀說，今天凌晨2時，該熱帶性低氣壓中心位置在北緯14.5度，東經133.5度，以每小時八公里速度，向北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

陳伊秀說，增強為颱風的時間在今、明兩天是有機會，最快今天，下午機會略高一些，現在正在組織中。

路徑方面，陳伊秀說，在各國預測中有北偏幅度大至日本，也有靠近琉球接近台灣機率，以後者機會較高，若形成颱風的確有可能撲台，無論如何對台灣周末的天氣一定會有影響。