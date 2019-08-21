親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

誰是美國最強炸雞？ 速食網路大戰與反同爭議

白鹿颱風最快今形成 氣象局：不排除周末強風豪雨

2019-08-21 09:04聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今年第11號颱風白鹿最快今天形成，氣象局說，從路徑預測看來，的確靠近琉球接近台灣機率比較高，有機會撲台，不排除在周末帶來強風豪雨，不過變化大，仍要觀察。

氣象預報員陳伊秀說，這周天氣慢慢轉好，不過今天受到低壓帶影響，各地有局部較大雨勢，但跟前幾天有比較好，各地陰天到多雲，恆春半島天氣則是較不穩定。

氣象局今天凌晨4時20分針對七縣市發布大雨特報，受到低壓帶影響，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和台東縣易有短時強降雨。今天雲林以南及台東地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午間桃園至彰化沿海地區易有局部較大雨勢發生，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請防範坍方及落石。

氣溫方面，陳伊秀說，沒下雨的時候還是熱，全台高溫整周落在31到34度，北部33到34度、中南部31到32度、東半部33到34度，中南部因為雲量多所以高溫相較其他地區略低一些。

陳伊秀說，明天各地多雲到晴，今明兩天都要留意午後雷陣雨，但今天是各地有短暫陣雨或雷雨，明天則是縮小成局部短暫陣雨或雷雨。

至於民眾最關心的颱風，陳伊秀說，今天凌晨2時，該熱帶性低氣壓中心位置在北緯14.5度，東經133.5度，以每小時八公里速度，向北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

陳伊秀說，增強為颱風的時間在今、明兩天是有機會，最快今天，下午機會略高一些，現在正在組織中。

路徑方面，陳伊秀說，在各國預測中有北偏幅度大至日本，也有靠近琉球接近台灣機率，以後者機會較高，若形成颱風的確有可能撲台，無論如何對台灣周末的天氣一定會有影響。

陳伊秀說，目前該熱帶性低氣壓在東南方1600公里海面上，算是離台灣蠻近的，若形成起來不排除有強風豪雨，但影響程度跟雨區，還是要等颱風真的形成才會明朗，因為目前仍未形成所以還會有變化，要繼續觀察。

中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。本報資料照片
中央氣象局針對七縣市發布大雨特報。本報資料照片
分享

颱風氣象局

相關新聞

確定了！全台唯一 10月來新北抓稀有寶可夢

2019-08-21 10:18

雲林以南及台東大雨特報！ 七縣市留意短時強降雨

2019-08-21 07:18

台北機廠將變鐵博館 車廂用餐、鐵道旅館...9大體驗

2019-08-20 23:48

看店員功力？超商茶葉蛋怎麼挑 網友曝獨門要訣

2019-08-21 09:31

文資法修正草案 主管機關可「價購」文化資產

2019-08-20 23:58

熱低壓走向預測差很多 專家：兩大因素難掌握

2019-08-21 07:37

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

食育不僅是教育！日本的終極目標是讓鄉村活化、地方獲利

2019-08-21 09:18

白鹿颱風恐成形 吳德榮：威脅台灣機率不容忽視

2019-08-21 07:14

健康你我他／偷懶穿涼鞋爬山 骨折吃足苦頭

2019-08-21 00:21

染毒危害大 3方法擺脫毒陷阱

2019-08-21 00:21

醫院麻疹群聚擴大 又見超級傳播者

2019-08-21 00:21

延緩失智新發現 抑制「它」可降低腦發炎

2019-08-21 00:21

三總院長 不急不徐的救「心」人

2019-08-21 00:21

台北昨傍晚出現彩虹 颱風今明可望生成

2019-08-21 00:17

國道一號基隆端至內湖 研議拓寬

2019-08-20 23:23

現省2100！泰國「免費落地簽」延長至2020年4月　「潑水節」也適用

2019-08-20 23:07

當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康

2019-08-20 21:10

1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧

2019-08-20 21:00

挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+1

2019-08-20 20:10

開發員要被約談了！超商推出「圖文相符」食品被讚爆：65元有真蝦

2019-08-20 20:00

鼻子變大戒指戴不下 53歲男罹這種病心狂跳險死

2019-08-20 19:52

人口老化嚴重....去年你家的醫療費用比飲食還高嗎？

2019-08-20 19:20

彩繪列車石虎變花豹？ 網酸：絕種了沒參考範本

2019-08-20 19:04

來台旅客大增 推升第2季旅行收入創歷史新高

2019-08-20 18:52

她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 18:34

台灣好書用聽的！ 聯經名著App上架

2019-08-20 18:33

女性中年壓力大 易患阿茲海默症

2019-08-20 17:32

她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了

2019-08-20 17:21

13縣市豪大雨特報 嘉義、台南、高雄防豪雨

2019-08-20 17:12

11號颱風「白鹿」最快明生成 估周六最接近台灣

2019-08-20 16:30

他赴非洲任志工憂瘧疾藥副作用而未用 最後果然中標

2019-08-20 16:01

國內腸病毒就醫人數默默上升 居然是颱風假害的

2019-08-20 15:26

又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例

2019-08-20 15:14

腸病毒新增2重症 治療後已出院

2019-08-20 14:47

瘧疾現2境外移入病例 赴奈國、烏干達未吃預防藥

2019-08-20 14:47

延緩失智新發現 抑制「它」可降低腦發炎

2019-08-20 14:47

台中通報登革熱10市民獲500元獎勵禮券

2019-08-20 14:44

鐵道博物館好有趣 搭火車看火車玩火車

2019-08-20 14:36
看更多

熱門文章

11號颱風「白鹿」最快明生成 估周六最接近台灣

2019-08-20 16:30

折壽救腦中風嬤 哭求城隍「我後悔了…求祢帶她走」

2019-08-20 15:46

白鹿颱風恐成形 吳德榮：威脅台灣機率不容忽視

2019-08-21 07:14

她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了

2019-08-20 17:21

昨天裝了今天被偷 花蓮5台黑熊監測相機遭竊

2019-08-20 17:54

柴犬一臉厭世樣爆紅 網友笑：可能連牠自己都不知生什麼氣

2019-08-20 21:02

她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 18:34

白鹿颱風最快今形成 氣象局：不排除周末強風豪雨

2019-08-21 09:04

好心幫介紹工作 朋友說出超瞎理由「會過敏」拒面試

2019-08-20 13:04

1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧

2019-08-20 21:00

又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例

2019-08-20 15:14

每日星座運勢／射手適合心靈的交流 事業展現實力

2019-08-21 00:00

坐火車遊博物館！ 國家鐵道博物館規畫案曝光

2019-08-20 12:12

挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+1

2019-08-20 20:10

熱低壓走向預測差很多 專家：兩大因素難掌握

2019-08-21 07:37

台南人無極限！在地人帶路 隱藏版早餐竟然是愛玉冰

2019-08-20 18:15

每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了

2019-08-20 11:44

54歲女血清膽固醇高 反式脂肪酸惹禍

2019-08-20 14:18

彩繪列車石虎變花豹？ 網酸：絕種了沒參考範本

2019-08-20 19:04

現省2100！泰國「免費落地簽」延長至2020年4月　「潑水節」也適用

2019-08-20 23:07

裝不到1天 監測黑熊5相機被偷

2019-08-20 23:44

中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理

2019-08-20 12:01

國內腸病毒就醫人數默默上升 居然是颱風假害的

2019-08-20 15:26

雞皮控、芋泥控快衝！ 繼光香香雞推金沙芋泥球、雞皮小仙貝

2019-08-20 15:43

「松露牛排蛋餅」還有「肉片山三明治」當早餐！開丼、真芳聯名

2019-08-20 10:58

台北機廠將變鐵博館 車廂用餐、鐵道旅館...9大體驗

2019-08-20 23:48

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

文資受災！羅東林鐵蒸汽火車煙囪遭雨淋崩壞

2019-08-20 13:48

台北昨傍晚出現彩虹 颱風今明可望生成

2019-08-21 00:17

延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎

2019-08-20 11:52

影／台中沙鹿晚上動物闖馬路 秒停對望後駕駛確認是牠

2019-08-21 09:12

看店員功力？超商茶葉蛋怎麼挑 網友曝獨門要訣

2019-08-21 09:31

鬼月獨住酒店！他驚見床底單隻「詭異繡花鞋」嚇壞了

2019-08-20 17:50

13縣市豪大雨特報 嘉義、台南、高雄防豪雨

2019-08-20 17:12

1年死6條 北橫公路搶救金絲蛇

2019-08-20 14:36

人口老化嚴重....去年你家的醫療費用比飲食還高嗎？

2019-08-20 19:20

女性中年壓力大 易患阿茲海默症

2019-08-20 17:32

雲林以南及台東大雨特報！ 七縣市留意短時強降雨

2019-08-21 07:18

鼻子變大戒指戴不下 53歲男罹這種病心狂跳險死

2019-08-20 19:52

當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康

2019-08-20 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top