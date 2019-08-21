看店員功力？超商茶葉蛋怎麼挑 網友曝獨門要訣

2019-08-21 09:31 聯合新聞網 綜合報導



茶葉蛋滷製後的狀態不一，因此也讓許多人好奇到底如何挑選入味的茶葉蛋。記者林伯驊／攝影 分享 facebook

許多超商都會販賣茶葉蛋，但茶葉蛋的顏色深淺不一，產生的狀態都不大相似，因此也讓許多人好奇到底如何挑選入味的茶葉蛋。日前一位網友在網路上發文，表示之前有試著挑選蛋殼顏色深、裂痕多的茶葉蛋，但還是不夠入味，因此他詢問網友們有什麼方式能挑到入味很夠的茶葉蛋，而網友們也在底下留言，曝光他們的獨門要訣。

這名網友在「批踢踢問題版」上詢問，表示雖然過去有很多篇文章都是在討論哪間超商的茶葉蛋好吃，但卻沒有人問怎麼挑選好吃的茶葉蛋，而他自己嘗試後，挑選蛋殼顏色深、裂痕稍多的茶葉蛋反而感覺剛煮不久入味不太夠，可是他也碰過顏色不夠深但入味很夠的，因此他向網友們問「有什麼要訣比較好挑到入味很夠的茶葉蛋？或是說完全看店員功力？」

貼文一出後，許多網友紛紛回應，發表自己的挑蛋要訣，「我都選小裂縫多的，不選只裂一條大縫的，比較好撥蛋不會黏在殼上，味道也剛好」、「最上面的最好吃 鍋底的都是煮不久的」、「都挑殼裂然後看到黑黑東西跑出來的那種」、「選小裂縫多，殼顏色深一點的，但也別太深。」、「選顏色深然後裂很多的」

除了挑蛋要訣外，網友也紛紛發表對各超商茶葉蛋的看法，「美廉社的買過很多家，感覺每家品質有點差異，不過因為便宜」、「全家的蛋比較好剝殼」、「好剝味道淡選全家」、「之前吃過全聯現滷(不是冷藏那種)，覺得比超商好吃」、「7-11的蛋很難剝，有一次剝了快10分鐘裡面還是空心的！」、「OK的蛋最大顆」

事實上，過去就有營養師解密為何茶葉蛋外表呈現鐵灰色，甚至是蛋黃變黑的情況，其實原因是蛋煮太久，雞蛋中物質經加熱後的反應，因此不用擔心吃下重金屬，但滷製時間較久的蛋，鈉含量較高，還是必須避免食用太多，以免引發水腫。