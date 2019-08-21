雲林以南及台東大雨特報！ 七縣市留意短時強降雨

2019-08-21 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



低壓帶影響，易有短時強降雨，中央氣象局今晨發布大雨特報，今天雲林以南及台東地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午間桃園至彰化沿海地區易有局部較大雨勢發生，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區防範坍方及落石。