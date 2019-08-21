雲林以南及台東大雨特報！ 七縣市留意短時強降雨

相關新聞
白鹿颱風恐成形 吳德榮：威脅台灣機率不容忽視2019-08-21 07:14
台北機廠將變鐵博館 車廂用餐、鐵道旅館...9大體驗2019-08-20 23:48
文資法修正草案 主管機關可「價購」文化資產2019-08-20 23:58
熱低壓走向預測差很多 專家：兩大因素難掌握2019-08-21 07:37
他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？2019-08-12 12:00
健康你我他／偷懶穿涼鞋爬山 骨折吃足苦頭2019-08-21 00:21
染毒危害大 3方法擺脫毒陷阱2019-08-21 00:21
醫院麻疹群聚擴大 又見超級傳播者2019-08-21 00:21
延緩失智新發現 抑制「它」可降低腦發炎2019-08-21 00:21
三總院長 不急不徐的救「心」人2019-08-21 00:21
台北昨傍晚出現彩虹 颱風今明可望生成2019-08-21 00:17
國道一號基隆端至內湖 研議拓寬2019-08-20 23:23
現省2100！泰國「免費落地簽」延長至2020年4月 「潑水節」也適用2019-08-20 23:07
當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康2019-08-20 21:10
1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧2019-08-20 21:00
挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+12019-08-20 20:10
開發員要被約談了！超商推出「圖文相符」食品被讚爆：65元有真蝦2019-08-20 20:00
鼻子變大戒指戴不下 53歲男罹這種病心狂跳險死2019-08-20 19:52
人口老化嚴重....去年你家的醫療費用比飲食還高嗎？2019-08-20 19:20
彩繪列車石虎變花豹？ 網酸：絕種了沒參考範本2019-08-20 19:04
來台旅客大增 推升第2季旅行收入創歷史新高2019-08-20 18:52
她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買2019-08-20 18:34
台灣好書用聽的！ 聯經名著App上架2019-08-20 18:33
女性中年壓力大 易患阿茲海默症2019-08-20 17:32
她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了2019-08-20 17:21
13縣市豪大雨特報 嘉義、台南、高雄防豪雨2019-08-20 17:12
11號颱風「白鹿」最快明生成 估周六最接近台灣2019-08-20 16:30
他赴非洲任志工憂瘧疾藥副作用而未用 最後果然中標2019-08-20 16:01
國內腸病毒就醫人數默默上升 居然是颱風假害的2019-08-20 15:26
又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例2019-08-20 15:14
腸病毒新增2重症 治療後已出院2019-08-20 14:47
瘧疾現2境外移入病例 赴奈國、烏干達未吃預防藥2019-08-20 14:47
延緩失智新發現 抑制「它」可降低腦發炎2019-08-20 14:47
台中通報登革熱10市民獲500元獎勵禮券2019-08-20 14:44
鐵道博物館好有趣 搭火車看火車玩火車2019-08-20 14:36
屏東小琉球海邊豬屍 非洲豬瘟呈陰性反應2019-08-20 14:24
奇美醫學中心研發多項新式醫護器材 獲發明設計賽大獎2019-08-20 14:24
腸病毒併重症增兩例 北部兩童染71型2019-08-20 14:22
今年首度出現兩例瘧疾境外籍入個案2019-08-20 14:21
熱門文章
11號颱風「白鹿」最快明生成 估周六最接近台灣2019-08-20 16:30
折壽救腦中風嬤 哭求城隍「我後悔了…求祢帶她走」2019-08-20 15:46
「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急2019-08-20 09:45
她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了2019-08-20 17:21
昨天裝了今天被偷 花蓮5台黑熊監測相機遭竊2019-08-20 17:54
白鹿颱風恐成形 吳德榮：威脅台灣機率不容忽視2019-08-21 07:14
柴犬一臉厭世樣爆紅 網友笑：可能連牠自己都不知生什麼氣2019-08-20 21:02
她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買2019-08-20 18:34
1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧2019-08-20 21:00
又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例2019-08-20 15:14
好心幫介紹工作 朋友說出超瞎理由「會過敏」拒面試2019-08-20 13:04
每日星座運勢／射手適合心靈的交流 事業展現實力2019-08-21 00:00
坐火車遊博物館！ 國家鐵道博物館規畫案曝光2019-08-20 12:12
挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+12019-08-20 20:10
每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了2019-08-20 11:44
台南人無極限！在地人帶路 隱藏版早餐竟然是愛玉冰2019-08-20 18:15
彩繪列車石虎變花豹？ 網酸：絕種了沒參考範本2019-08-20 19:04
中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理2019-08-20 12:01
54歲女血清膽固醇高 反式脂肪酸惹禍2019-08-20 14:18
國內腸病毒就醫人數默默上升 居然是颱風假害的2019-08-20 15:26
「松露牛排蛋餅」還有「肉片山三明治」當早餐！開丼、真芳聯名2019-08-20 10:58
雞皮控、芋泥控快衝！ 繼光香香雞推金沙芋泥球、雞皮小仙貝2019-08-20 15:43
現省2100！泰國「免費落地簽」延長至2020年4月 「潑水節」也適用2019-08-20 23:07
低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨2019-08-20 09:03
台北昨傍晚出現彩虹 颱風今明可望生成2019-08-21 00:17
【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？2019-08-20 16:44
文資受災！羅東林鐵蒸汽火車煙囪遭雨淋崩壞2019-08-20 13:48
台北機廠將變鐵博館 車廂用餐、鐵道旅館...9大體驗2019-08-20 23:48
延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎2019-08-20 11:52
熱低壓走向預測差很多 專家：兩大因素難掌握2019-08-21 07:37
裝不到1天 監測黑熊5相機被偷2019-08-20 23:44
13縣市豪大雨特報 嘉義、台南、高雄防豪雨2019-08-20 17:12
鬼月獨住酒店！他驚見床底單隻「詭異繡花鞋」嚇壞了2019-08-20 17:50
1年死6條 北橫公路搶救金絲蛇2019-08-20 14:36
鼻子變大戒指戴不下 53歲男罹這種病心狂跳險死2019-08-20 19:52
女性中年壓力大 易患阿茲海默症2019-08-20 17:32
當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康2019-08-20 21:10
木瓜壞光光農民心淌血 陳吉仲拍板發7萬5千現金救助2019-08-20 12:48
人口老化嚴重....去年你家的醫療費用比飲食還高嗎？2019-08-20 19:20
【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？2019-08-20 11:42
留言