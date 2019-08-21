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雲林以南及台東大雨特報！ 七縣市留意短時強降雨

2019-08-21 07:18聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

低壓帶影響，易有短時強降雨，中央氣象局今晨發布大雨特報，今天雲林以南及台東地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午間桃園至彰化沿海地區易有局部較大雨勢發生，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區防範坍方及落石。

今天低壓帶影響，易有短時強降雨；各地有短暫陣雨或雷雨，午後有局部較大雨勢發生的機率。明天南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局今晨發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今晨發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
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氣象局大雨特報

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