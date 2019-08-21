白鹿颱風恐成形 吳德榮：威脅台灣機率不容忽視

2019-08-21 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局預測熱帶性低氣壓未來24小時(22日2時)並無發展；日本氣象廳則預測24小時後將發展成第11號颱風白鹿；不過目前各國的強度預報技術並不是很成熟，常需不斷修正；能否如期發展成颱？是需要再觀察的。

至於其未來動向，吳德榮說，最新美國系集模式(GEFS)，因其模擬的中心結構較鬆散，以致模擬路徑大多偏北，通過琉球附近；而加拿大系集模式(GEPS)及歐洲系集模式(ECMWF)，則有數量更多的模擬路徑是通過台灣附近；故此颱風威脅台灣的機率，是不容忽視的。

他說，由於科技的極限(觀測資料不足、模式有數學及物理的缺陷)，模式模擬有不確定性存在，需要持續觀察新的模擬，待白鹿生成後，此兩種可能性(西進或北上)的消長，就會逐漸清楚。

今天各地午後有局部陣雨或雷雨，局部地區仍有劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。白天氣溫略升，北部23至35度、中部24至34度、南部24至34度、東部23至35度。

吳德榮說，明天、周五低層水氣減少；各地多雲時晴，白天悶熱；午後仍有有局部陣雨或雷雨的機率。至於周六至下周一天氣，如果白鹿颱風向台灣直撲而來，則將帶來強風豪雨；但如果是朝琉球北轉則對台灣無影響。需要持續觀察白鹿路徑的調整。