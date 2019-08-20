當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康

2019-08-20 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



人類與貓狗，一直都有著密切的夥伴關係，它們不僅僅是夥伴，更像是自己孩子般的陪伴著我們，最重要的是，在自己情緒不好時，都能在寵物身上找到情感的滿足，現在又有研究證明，跟貓狗孩子相處，竟然還能對身心都健康。

養貓狗，可以改變人的生活方式

不少人在養貓狗的時候，都是晚睡晚起的賴床一族，當在家裡養貓狗後，貓狗就像是生活的鬧鐘，總在同個時候把你吵醒，就算只是為了吵吃、吵玩、吵陪伴，都是一種甜蜜的負擔。

雖然早上被吵醒真的會很不開心，但不可否認的是，貓狗有幫助調整作息的作用。

養貓狗，可以讓嬰兒增強免疫力

新的家庭環境，免不了是有個寶寶的誕生，長輩總是會叮嚀，家中原有貓狗的主人，應該要快點將他們送走，以免影響到嬰兒的健康。而就在去年有一項研究發現，懷孕的母親與貓狗接觸，可以降低寶寶出生後罹患濕疹的風險。

而這項研究也表示，經常與貓狗接觸的孩童，身體的抵抗力會比一般同年齡的小孩更強。

養貓狗，讓人身心靈都得到解脫