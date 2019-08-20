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當貓奴、狗奴有3大好處 夜貓子會早起、小孩身體更健康

2019-08-20 21:10聯合報 記者劉小川╱即時報導

人類與貓狗，一直都有著密切的夥伴關係，它們不僅僅是夥伴，更像是自己孩子般的陪伴著我們，最重要的是，在自己情緒不好時，都能在寵物身上找到情感的滿足，現在又有研究證明，跟貓狗孩子相處，竟然還能對身心都健康。

養貓狗，可以改變人的生活方式

不少人在養貓狗的時候，都是晚睡晚起的賴床一族，當在家裡養貓狗後，貓狗就像是生活的鬧鐘，總在同個時候把你吵醒，就算只是為了吵吃、吵玩、吵陪伴，都是一種甜蜜的負擔。

雖然早上被吵醒真的會很不開心，但不可否認的是，貓狗有幫助調整作息的作用。

養貓狗，可以讓嬰兒增強免疫力

新的家庭環境，免不了是有個寶寶的誕生，長輩總是會叮嚀，家中原有貓狗的主人，應該要快點將他們送走，以免影響到嬰兒的健康。而就在去年有一項研究發現，懷孕的母親與貓狗接觸，可以降低寶寶出生後罹患濕疹的風險。

而這項研究也表示，經常與貓狗接觸的孩童，身體的抵抗力會比一般同年齡的小孩更強。

養貓狗，讓人身心靈都得到解脫

飼養貓狗的人對於治療身心靈有一定的效果，不只能培養我們的耐性及修養，看到這些熱情的毛孩子的歡迎，就會覺得自己累了一天也值得，因而得到心靈上的紓解。我們在跟毛孩子互動的時候，可以提高體內的催產素，而催產素的分泌，就會影響到多巴胺的分泌，然而我們就會感覺到心情愉悅而放鬆。

與毛孩子相處，能讓我們更愉悅。圖／摘自 pexels
與毛孩子相處，能讓我們更愉悅。圖／摘自 pexels
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毛孩子是人類最好的夥伴。圖／摘自 pexels
毛孩子是人類最好的夥伴。圖／摘自 pexels
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回到家看到毛孩子，療癒了我們的身心靈。圖／摘自 pexels
回到家看到毛孩子，療癒了我們的身心靈。圖／摘自 pexels
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除了是夥伴，更是家裡的一份子，不只帶給我們愉悅，更能增強抵抗力。圖／摘自 pex...
除了是夥伴，更是家裡的一份子，不只帶給我們愉悅，更能增強抵抗力。圖／摘自 pexels
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