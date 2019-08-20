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1家6口電費70元 驚人數字讓網友直呼：根本原始人吧

2019-08-20 21:00聯合新聞網 綜合報導

一名網友PO出他1家6口的驚人電費帳單，竟然只要70元，讓網友紛紛直呼「這根本原...
一名網友PO出他1家6口的驚人電費帳單，竟然只要70元，讓網友紛紛直呼「這根本原始人吧」。圖擷自爆廢公社公開版
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夏天天氣炎熱，許多人都會在家中開冷氣消暑，但是長時間開下來每個月的電費總是高的嚇人，收到帳單時都會讓荷包大失血。但昨（19）日卻有一名網友PO出一家6口的電費帳單，驚人的數字讓網友紛紛嚇傻，直呼「這根本原始人吧」！

原PO在爆廢公社公開版PO出一張電費帳單，並在文中提到，最近滿多人都在PO自己的電費帳單，想說自己也來跟風一下。照片中只見，電費帳單上顯示應繳總金額為「70元」，而且更誇張的是這竟然是一家6口所使用的電費，還不是自己一個人的，原PO還說「以往都是65元這次比較貴」。驚人的帳單數字嚇壞不少網友，甚至有網友懷疑是不是原PO「偷接電」，要不然不可能會那麼便宜，還有人好奇的問原PO「家裡屋頂有太陽能光電板？」

PO文一出後，引來大批網友瘋狂留言，許多網友都不敢置信，竟然會有這麼便宜的電費，「太扯了，70元比水費還便宜」、「太神了吧，事情不單純」、「是不是蠟燭系的」、「市內電話才有可能70元」、「我都繳一萬欸」。也有網友猜測這應該是沒人住的空屋，「這一定是沒人住的房子，要不然怎麼可能那麼便宜」、「是房子還沒租出去吧」、「我偶爾去空屋整理一下東西，電費也要70-80，這到底是怎麼省的」、「應該是空屋沒錯，公公過世後老家沒人住，這是基本底價」。有網友猜測可能是透天厝分幾個電表，這個只是接神明廳的，還有網友開玩笑的說「偷接隔壁的電吧」、「用愛發電」。

爆廢公社電費

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