鼻子變大戒指戴不下 53歲男罹這種病心狂跳險死

2019-08-20 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



53歲男子長年接受高血壓、心律不整治療，卻在跨年夜突然心跳飆升到每分鐘240下，旋即昏厥，送醫後救回一命。示意圖／ingimage 分享 facebook

53歲男子長年接受高血壓、心律不整治療，卻在跨年夜突然心跳飆升到每分鐘240下，旋即昏厥，經送醫救回一命，確診是罕病「肢端肥大症」，查出原來是生長激素分泌過量併發高血壓、糖尿病或心臟疾病威脅生命。

中山醫學大學附設醫院內分泌暨新陳代謝科主任楊宜瑱說，肢端肥大症患者通常短時間內難以察覺，未能即時就醫，台灣腦下垂體學會即日起在中山醫學大學附設醫院舉行公益攝影展，傳遞衛教訊息，盼能讓病友早期確診、早期治療。

肢端肥大症是一種生長激素分泌過量的罕見疾病，起因於患者腦下垂體分泌生長素的細胞出現增生或產生腺瘤所致，台灣每年平均新增約60個新病例，目前累積約1400名患者，平均發病年齡為40歲。

楊宜瑱說明，肢端肥大症進程較緩慢，患者通常短時間內難以察覺，未能即時就醫，平均延誤診斷時間大約5到7年，且由於確診是在罹病後數年，因此確診時很多患者就已出現高血壓、糖尿病、心血管疾病、頭痛、關節炎、甲狀腺腫、睡眠呼吸中止症等共病，已嚴重威脅生命。

楊宜瑱說，肢端肥大症最明顯的特徵，即患者外貌不正常的肥大或增生，常見的症狀如額頭變寬變高、顴骨變高、鼻子變大、舌頭變大、嘴唇變厚、齒縫變寬、戽斗；以及手腳增大導致戒指戴不下，鞋子尺寸越穿越大、無法做精細動作；也有人出現聲音低沉、經常性頭痛、呼吸困難、視野變窄、陽痿、過早停經等現象。