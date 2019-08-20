挺過抵制風波！大苑子酪梨鮮奶「7折」感謝祭 600網友喊聲：+1

2019-08-20 20:10 聯合新聞網 綜合報導



大苑子官方粉絲團。 翻攝自大苑子臉書 分享 facebook

日前兩岸手搖飲之亂中，不少台灣手搖品牌如一芳、CoCo、迷客夏等店紛紛表態國家認同，其中大苑子被翻出微博上寫著「源自中國台灣」，引起台灣網友發起罷喝活動。沒想到才沒幾天，大苑子在官方粉專公佈酪梨鮮奶7折嘗鮮價的訊息，吸引上千位網友按讚、近600則留言喊「+1」，風波似乎已被遺忘。

大苑子官方臉書粉絲頁10日才破千網友抵制文灌爆，留言「親共飲料覺得羞恥」、「失望」、「 再見，不會再喝了」，連沉澱5日後發文介紹的百香果園都僅有47則留言，人氣似乎不如以往。直到昨（19）日晚間發出優惠訊息，介紹23日將推出新飲品酪梨鮮奶，為了讓粉絲體驗酪梨的滑順口感搭配濃濃奶香，今日起開放Juicy Store會員搶7折券，中杯原價70元，現在特價49元。

貼文顯示，49元嘗鮮券預購時間從今日上午10點至晚點23點59分止，會員得透過大苑子APP中的Juicy Store購買，同時號召網友標記好友分享好康，「想喝的苑粉喊+1」。特價活動力量大，貼文吸引近千人按讚，近600人留言共襄盛舉。

大苑子於今年4月就在微博介紹寫到，「大苑子源自中國台灣，2015年在內地成立第一家店，嚴選新鮮水果與茶的結合，絕不用濃縮果汁。」遭網友起底攻擊，主動稱家鄉為中國台灣，讓不少粉絲感到遺憾憤怒。

事後，大苑子總公司門市輔導部副總邱曉焄表示，該篇文是4月8日在對岸的新品上市，當地同事小編所寫，用的是當地人的習慣用語，才產生這些字句，公司當時也沒有想到或特別注意，引起網友關注後，已先請當地同事把該文章關閉。邱曉焄說，大苑子主打在地農產，支持台灣優質農業發產，堅持優先使用大量的台灣水果，更希望外界不要因近來的事件而刻意放大。