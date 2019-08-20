台灣好書用聽的！ 聯經名著App上架

2019-08-20 18:33 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



好書不只好看，還能「好聽」！聯經出版名著將上架清湖有聲書App，讓讀者飽覽飽聽高陽《胡雪巖》、新銳武俠作家懷觀代表作《劍魂如初》，以及張貴興《野豬渡河》等作品。本次透過安德魯納伯格牽線經紀版權，要讓台灣小說被世界「聽見」！

有聲書市場看俏

網路電台「TrueLake Radio」8月上線，帶來《三國演義》、《胡雪巖》、《劍魂如初》等帶狀廣播劇，大量作品預計9月中旬上架。清湖（TrueLake）執行長柯栗富表示，有聲書的歷史超過百年，它的發明者就是愛迪生。目前清湖有聲書共有1萬小時，包括《冰與火之歌》、《達文西密碼》等膾炙人口作品。柯栗富歡迎大家試聽App，1美元的費用其實不貴，「我可以給你1美元（眾笑）。」。

柯栗富表示，很多人說中國人不會花錢買，但是自己願意做一次嘗試，發現其實常聽有聲書的人也會購買，而且盜版免費的錄音品質差，嫌貨的行家自然會買。市場調查顯示，電子書的銷售漸遇瓶頸，而有聲書的潛力日漸上揚。那些頂級商業人士忙碌，但中產階級卻願意花時間「聽書」，受良好教育的族群閱聽比例也高。App裡也有許多兒童文學，適合父母給孩子當床邊故事。

《劍魂如初》賣相佳

《劍魂如初》由新銳作家懷觀創作，她熱愛參觀故宮古代文物，常想「如果青銅器化為人，那能告訴我們多少故事啊！」男主角蕭練就是殷商古劍的化身，歷經戰國亂世長平之戰，在現代舞台登場邂逅女主角。最大需要處理的問題就是「我是誰？」一柄古劍要如何自我定位，作者透過主角的眼觀察世界，好像自己也投身在書中一般。

《劍魂如初》作者懷觀暢談創作心路歷程，演說精采不遜文字功力。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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