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鐵道迷福音 台北機廠將變身國家鐵道博物館

2019-08-20 17:54聯合報系攝影中心 記者潘俊宏╱即時報導

國家鐵道博物館規畫案今亮相，台北機廠將以鐵道村的概念變身國家鐵道博物館，民眾不僅可看鐵道文物，也能在復古鐵道用餐，再夜宿像火車臥鋪的鐵道旅館，讓鐵道迷從白天到晚上都能體驗不一樣的鐵道文化。

文化部今舉行「台灣鐵道文化資源交流論壇」，文化部主祕陳登欽表示，希望國家鐵道博物館的展現用說故事的方式讓博物館活起來，而園區共17公頃，也是東南亞第一。

台灣除了台鐵以外，還有林鐵、糖鐵、鹽鐵、礦鐵，甚至現在有高鐵，或軌道運輸的捷運，這麼豐富的鐵道軌道文化，希望能在腦力激盪下持續整合、滾動台灣鐵道文化。

台北機廠將變身國家鐵道博物館。記者潘俊宏／攝影
台北機廠將變身國家鐵道博物館。記者潘俊宏／攝影
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台北機廠將變身國家鐵道博物館。記者潘俊宏／攝影
台北機廠將變身國家鐵道博物館。記者潘俊宏／攝影
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台北機廠。記者潘俊宏／攝影
台北機廠。記者潘俊宏／攝影
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鐵道迷博物館文化部

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