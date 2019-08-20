鐵道迷福音 台北機廠將變身國家鐵道博物館

2019-08-20 17:54 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 潘俊宏 ╱即時報導



國家鐵道博物館規畫案今亮相，台北機廠將以鐵道村的概念變身國家鐵道博物館，民眾不僅可看鐵道文物，也能在復古鐵道用餐，再夜宿像火車臥鋪的鐵道旅館，讓鐵道迷從白天到晚上都能體驗不一樣的鐵道文化。

文化部今舉行「台灣鐵道文化資源交流論壇」，文化部主祕陳登欽表示，希望國家鐵道博物館的展現用說故事的方式讓博物館活起來，而園區共17公頃，也是東南亞第一。