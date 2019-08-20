女性中年壓力大 易患阿茲海默症

2019-08-20 17:32 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



女性中年承受巨大的壓力會造成記憶力衰退，可能間接導致阿茲海默症。(photo by Health.mil) 分享 facebook

女性中年壓力可能造成阿茲海默症！過去研究發現，女性對壓力的反應與年齡有很大的關聯性，而焦慮的經驗則可能造成記憶與認知上的問題，不過那些發現都與短期的症狀有關。現在，研究人員決定要對「壓力」造成認知功能的長期變化進行研究，結果顯示，這些僅在女性身上成正相關。

根據《每日醫學新聞》報導，研究採用了參加美國國家心理衛生研究院流行病研究的900位巴爾的摩居民資料，這些參與者從1980年開始就已參與研究。他們分別於1982年、1993-1996年間、2003-2004年間參與了三次實驗（包括訪問與檢查），這些人在1990年代時的平均年齡為47歲，其中63%為女性。

在四次訪問中的第三次，研究人員詢問參與者兩個問題，一個是關於過去一年中經歷過的創傷事件（例如性侵害、威脅等），第二個問題則是問他們是否有在生活中某個時期承受過巨大壓力的經驗（例如離婚、親友死亡等）。結果顯示，有過創傷經歷或承受過巨大壓力的男女，佔比例差不多。

而他們接受第三與第四次訪問時，參與者都做了一個標準化的記憶力測驗，研究人員在分析他們的答案後，得出結果，僅有女性會因為中年時期承受過巨大壓力，導致記憶力衰退。

根據《每日科學》報導，創傷事件並沒有對記憶力造成太大影響，研究人員表示，可能是因為慢性的壓力對大腦的運作比短期的創傷事件造成的影響要大。至於男性，他們的記憶力與壓力及創傷事件無關聯；而不論男女，在早年受到壓力或創傷事件都還不會對記憶力造成影響。

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