她自製日本「右駕速解圖」引共鳴 網直呼：如果有賣一定買

2019-08-20 18:34 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友將自製的日本「右駕速解圖」PO上網，引發網友共鳴，甚至還自豪地說「申請專利中」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

許多人到日本旅遊最不習慣的應該就是駕車方向，因為日本當地都是右駕，跟台灣的左駕完全相反，因此常常都需要熟悉一段時間，才能開車在日本上路。但日前就有一名女網友自製「右駕速解圖」貼在方向盤上，上頭清楚寫著雨刷方向燈位置、方向盤轉向該走哪車道看哪邊，只要低頭一瞄便一目了然，不用擔心自己會打錯燈或開錯車道。

這名網友將自製的「右駕速解圖」分享在爆廢公社上，照片中只見，原PO將「雨刷」和「方向盤」用貼紙清楚的標示在方向盤上，並用一張紙在上頭畫出看左和看右的標示，提醒自己轉彎時要開哪個車道，該注意哪個方向的來車，甚至還畫出馬路模擬圖，幫助自己不會搞錯，最後還不禁自豪的說「申請專利中」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言表示「右駕真的很需要」、「這貼紙真的很實用欸」、「如果有賣我一定買」、「太有創意了」。甚至還釣出不少左右駕不分的「三寶」網友們，「我就是那個每次右駕都會搞混的人，應該也要自己來作一張」、「上次在日本開車一直狂打雨刷」、「真的會亂，上次去馬來西亞也是右駕，直接在馬路上當三寶，方向燈打下去雨刷直接彈起來，右轉直接逆向，差點緊張到暴斃」。不過也有網友指出，其實日本很多出租車公司都會附上這種貼紙「租OTS就會給這張貼紙了」。