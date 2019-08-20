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13縣市豪大雨特報 嘉義、台南、高雄防豪雨

2019-08-20 17:12聯合報 記者侯俐安╱即時報導

低壓帶影響及午後對流發展旺盛，中央氣象局針對全台13縣市發布豪雨、大雨特報。本報...
低壓帶影響及午後對流發展旺盛，中央氣象局針對全台13縣市發布豪雨、大雨特報。本報資料照片
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低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局針對全台13縣市發布豪雨、大雨特報，氣象局提醒，今日台南市及嘉義縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、嘉義以南地區及雲林、宜蘭、新北至臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請防範坍方及落石。

氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局
氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局
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氣象局嘉義豪雨

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