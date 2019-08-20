影╱毛治國感謝試管嬰兒之父曾啟瑞「闖出一條生路」

2019-08-20 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



生命是大自然的奧秘，但對婦產科醫師來說，生命也可被創造出來。被稱為台灣不孕症權威，試管嬰兒之父的醫師曾啟瑞，行醫30多年來堅持生殖醫學職志，助無數求子未果的夫妻透過試管成功懷胎，今天集結成《闖出一條生路》一書並發表座談。

行政院前院長毛治國，今天出席並感念表示，曾啟瑞就是不孕症夫妻送來小天使的醫師，為他「闖出一條生路」、協助他女兒孕育新生命，讓他有了小外孫。

該書由曾啟瑞口述、商周副總主筆尤子彥撰稿，內容講述不孕症的高危險群、子宮內膜移位症、卵子衰老等議題。尤子彥在座談會指出，與曾啟瑞來往採訪不下30次，經過1000個日子後，終於看到這本書的出版。

尤子彥說，1985年台灣第一例試管嬰兒，就由曾啟瑞手上送出來；曾醫師是個性溫暖但實事求是的人，猶如該書副標「0與100的生命哲學」，曾啟瑞認為不孕症與其他科別不同的特質為「有就是有、沒有就是沒有」，沒有中間模糊地帶，試管有成功就有生。

曾啟瑞表示，他是屏東鄉下人，一路求學至美國哈佛大學時接觸生殖醫學，當時雖是冷僻學門，但他決定走出自己的醫道，也在那時認識在河對岸、就讀麻省理工學院的毛治國，曾憶起過年齊團聚時，毛還當場表演用斗大毛筆書寫春聯，看得不少老外目瞪口呆，而這情誼一牽逾30年，更親手為毛的女兒做試管。

對於不孕症的定義，曾啟瑞說，一對擁有正常性生活的男女，在沒有任何避孕措施下，經過一年「努力做人」仍無法懷孕，就有不孕症的疑慮。