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影╱毛治國感謝試管嬰兒之父曾啟瑞「闖出一條生路」

2019-08-20 16:54聯合報 記者簡浩正╱即時報導

生命是大自然的奧秘，但對婦產科醫師來說，生命也可被創造出來。被稱為台灣不孕症權威，試管嬰兒之父的醫師曾啟瑞，行醫30多年來堅持生殖醫學職志，助無數求子未果的夫妻透過試管成功懷胎，今天集結成《闖出一條生路》一書並發表座談。

行政院前院長毛治國，今天出席並感念表示，曾啟瑞就是不孕症夫妻送來小天使的醫師，為他「闖出一條生路」、協助他女兒孕育新生命，讓他有了小外孫。

該書由曾啟瑞口述、商周副總主筆尤子彥撰稿，內容講述不孕症的高危險群、子宮內膜移位症、卵子衰老等議題。尤子彥在座談會指出，與曾啟瑞來往採訪不下30次，經過1000個日子後，終於看到這本書的出版。

尤子彥說，1985年台灣第一例試管嬰兒，就由曾啟瑞手上送出來；曾醫師是個性溫暖但實事求是的人，猶如該書副標「0與100的生命哲學」，曾啟瑞認為不孕症與其他科別不同的特質為「有就是有、沒有就是沒有」，沒有中間模糊地帶，試管有成功就有生。

曾啟瑞表示，他是屏東鄉下人，一路求學至美國哈佛大學時接觸生殖醫學，當時雖是冷僻學門，但他決定走出自己的醫道，也在那時認識在河對岸、就讀麻省理工學院的毛治國，曾憶起過年齊團聚時，毛還當場表演用斗大毛筆書寫春聯，看得不少老外目瞪口呆，而這情誼一牽逾30年，更親手為毛的女兒做試管。

對於不孕症的定義，曾啟瑞說，一對擁有正常性生活的男女，在沒有任何避孕措施下，經過一年「努力做人」仍無法懷孕，就有不孕症的疑慮。

他曾擔任北醫生殖醫學中心主任及婦產科主任20多年、也當過北醫醫學院院長9年。曾啟瑞說，卸下醫學院院長後，曾有很多公職機會，但他都婉拒了，他認為作為一個醫師，不能離開的就是病患，30多年來的醫師生涯就做這一件事。期待以此書來分享他這些年來的過程，也為不孕症患者尋求最大幸福。

被稱為台灣不孕症權威，試管嬰兒之父的曾啟瑞（左），行醫30多年來堅持生殖醫學職志...
被稱為台灣不孕症權威，試管嬰兒之父的曾啟瑞（左），行醫30多年來堅持生殖醫學職志，助無數求子未果的夫妻透過試管成功懷胎，今天集結成《闖出一條生路》一書並發表座談。記者簡浩正／攝影
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曾啟瑞（右三）將行醫30多年來的試管嬰兒之路，集結成《闖出一條生路》一書並發表座...
曾啟瑞（右三）將行醫30多年來的試管嬰兒之路，集結成《闖出一條生路》一書並發表座談，多位名人前來站台。記者簡浩正／攝影
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曾啟瑞說，卸下北醫醫學院院長後，曾有很多公職機會，但他都婉拒了，他認為作為一個醫...
曾啟瑞說，卸下北醫醫學院院長後，曾有很多公職機會，但他都婉拒了，他認為作為一個醫師，不能離開的就是病患，30多年來的醫師生涯就做這一件事。記者簡浩正／攝影
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前行政院長毛治國指出，曾啟瑞協助他女兒孕育新生命，讓他有了小外孫。記者簡浩正／攝...
前行政院長毛治國指出，曾啟瑞協助他女兒孕育新生命，讓他有了小外孫。記者簡浩正／攝影
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不孕症醫師

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