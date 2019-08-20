她吃鼎邊銼...點餐「秒變性騷擾」羞炸 老闆難交代了

2019-08-20 17:21 聯合新聞網 綜合報導



基隆廟口美食小吃相當豐富。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook 「鼎邊銼」是一種米食料理，運用大鍋子燒開熱水後，沿著燒熱的鍋邊滾上一圈米漿，讓水蒸氣慢慢炊烤，做出白嫩又帶些彈性的粉皮，經典料理在台灣各地小吃都能看見蹤跡，尤其北部地區又以基隆廟口格外出名，ptt上有名網友表示自己是第一次到基隆，怎能不試試，沒想到在點餐時誤喊成「鼎銼邊」（頂錯邊），不僅空氣瞬間凝結，老闆和原po更是羞的滿臉通紅。

基隆廟口夜市響譽全台，講起基隆夜市，最具特色的代表性食物大概就是鼎邊銼了，不僅在地人經常當成主餐食用，觀光客更是慕名而至，有名到基隆朝聖美食的網友就在ptt笨版上分享意外鬧出的笑話。她表示自己先挑了一間順眼的店後，接著走到店前看到老闆忙碌招呼客人，老闆熱情詢問「小姐，想吃什麼？」害羞烏龍就在此刻上演。

「老闆，我想來一碗鼎銼邊」此時空氣馬上尷尬到凝結，只剩下2人的雙眼盯著對方「我剛剛到底說了什麼？」她才意識到自己竟口誤成「頂錯邊」而非鼎邊銼，馬上糗到臉漲紅，「齁~到底誰發明那麼難唸的小吃名啦！」

貼文一出，網友們都紛紛狂笑「嗯...妳這是性騷擾」、「老闆：這位客人鼎銼邊喔」、「你想頂哪邊」、「開車啦」、「老闆：小姐我還沒頂」、「這空氣僵的連呼吸都困難」、「重新組字後原來這麼嚇人」、「這銼得太好笑了」。