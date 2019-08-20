108年2人境外染瘧疾 世界蚊子日盼喚重視

2019-08-20 16:25 中央社 台北20日電



今天是「世界蚊子日」，疾管署副署長莊人祥說，世界蚊子日目的在喚起大眾對瘧疾的警覺與重視。今年7月以來，國內已有2例境外移入個案，民眾前往流行區應注意。

每年8月20日為世界蚊子日，衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午在記者會表示，世界蚊子日是紀念英國醫生羅納德．羅斯爵士，他在1897年發現，雌蚊是傳播瘧疾的媒介，節日目的在喚起大眾對瘧疾這項蚊媒傳染病的警覺與重視。

瘧疾藉由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳播，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（熱帶瘧）、卵形瘧。

多數人感染後可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

根據疾管署統計，今年7月以來，國內已確診2例境外移入瘧疾病例，為中部40多歲女性及南部40多歲男性，均感染惡性瘧（熱帶瘧）。

疾管署防疫醫師蘇家彬下午在疫情週報時表示，中部個案感染地為奈及利亞，她沒有服用瘧疾預防藥物，返國後發病，經2度就醫確診，所幸已康復出院。南部個案則到烏干達志工服務，出國前有到旅遊醫學門診諮詢，但因擔心藥物副作用而未服藥，結果在國外就感染而發病，回國後就醫，目前住院中。

蘇家彬說，瘧疾在世界多國仍是流行疾病，特別在非洲、東南亞，民眾如果要到瘧疾流行地區，應至少在前1個月到旅遊門診諮詢，必要時應服用醫師建議的預防藥物，且在風險地區要做好防蚊措施。

今年截至目前共計2例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家為烏干達及奈及利亞。今年累計病例數低於2015年至2018年同期（分別為9、13、7、7例），近5年個案感染地多為非洲國家，以惡性瘧（熱帶瘧）為多，其次為間日瘧。