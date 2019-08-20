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他赴非洲任志工憂瘧疾藥副作用而未用 最後果然中標

2019-08-20 16:01聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市出現今年首例瘧疾境外移入病例，40多歲男性前往非洲烏干達擔任志工，出國前曾就醫，醫師建議他服用瘧疾預防藥物，但他擔心可能有頭痛、噁心等副作用而未服藥，結果在國外就出現發燒、頭痛等症狀，15日返國，17日確診染患瘧疾，目前還在住院中。

該病例是全台累計今年第2個境外移入瘧疾病例，台南市衛生局提醒，台灣目前雖然沒有本土病例，但是在台南市、高雄市、屏東縣、台東縣與花蓮縣5縣市29個鄉鎮區共127個村里，仍可發現病媒蚊矮小瘧蚊蹤跡，一旦有病例就可能造成傳染疫情，民眾不能掉以輕心。

這名病例7月27日至8月8日與其餘共10名團員至烏干達參與志工服務，之後返台途中，12日開始出現發燒、頭痛、寒顫、出汗及腹瀉等症狀，15日抵台，翌日立即就醫收治住院，並於17日檢驗確診。

目前個案仍住院觀察中，同團團員無出現疑似症狀。經調查，該個案出國前曾至旅遊醫學門診諮詢，惟因顧慮瘧疾預防性用藥副作用故未服藥，衛生單位人員已予以瘧疾相關衛教並持續進行追蹤。

衛生局表示，瘧疾為一種由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類所引發的傳染病，依據世界衛生組織(WHO)資料，2017年全球傳染人數約2.19億，死亡人數約43.5萬人，目前主要流行於非洲、東南亞及大洋洲等地。

依瘧原蟲之特性，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧(又稱熱帶瘧)、卵形瘧，以惡性瘧為最多，其次為間日瘧。瘧疾潛伏期通常介於7至30天，早期症狀類似感冒，會出現發燒、寒顫、冒冷汗、頭痛、肌肉關節痛、惡心嘔吐等症狀，若無適當治療，嚴重者可能導致黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變，並可能造成死亡。

衛生局呼籲，民眾前往瘧疾流行區域至少一個月前，應先至旅遊醫學門診向醫師諮詢，評估感染之風險、預防性投藥之需求與是否有服用上的禁忌症，並依醫師指示於出國前、旅遊期間及返國後不間斷服用瘧疾預防藥物；於瘧疾疫區停留期間，應儘量穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或塗抹衛生福利部核可之防蚊藥劑，居住有紗門紗窗之房舍並使用蚊帳；返國後如有出現疑似症狀應儘速就醫，並詳細告知旅遊史及曾服用瘧疾預防藥物等資訊，以利醫師作為診斷及治療參考依據。

台灣多個地區目前仍有瘧疾的病媒蚊矮小瘧蚊的出沒。圖／台南市衛生局提供
台灣多個地區目前仍有瘧疾的病媒蚊矮小瘧蚊的出沒。圖／台南市衛生局提供
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瘧疾頭痛

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