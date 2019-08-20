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國內腸病毒就醫人數默默上升 居然是颱風假害的

2019-08-20 15:26聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

往年夏季腸病毒多會在八月底、九月開學前脫離流行期，但今年疫情仍處在流行高峰期。 ...
往年夏季腸病毒多會在八月底、九月開學前脫離流行期，但今年疫情仍處在流行高峰期。 圖／聯合報系資料照片
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往年我國夏季腸病毒多會在八月底、九月開學前脫離流行期，但今年至今疫情卻繼續處在流行高峰期，上周全國門急診就診人次有回升趨勢，疾管署今公布，國內又增2例腸病毒71型併發重症病例。疾管署分析，就診人數上升與颱風假有關，近三周就診人次趨勢屬持平，是否持續上升，甚至超過五周前疫情最高峰，仍須觀察。

疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計1萬5千多人次，較前周1萬4千多人次上升。疾管署副署長莊人祥表示，雖單周人次有回升趨勢，研判與當周多放一天颱風假，醫院休診，所以隔周就診人數增加。

莊人祥進一步說明，近三周就診人次趨勢屬持平，仍處流行高峰期。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，仍持續檢出腸病毒71型，但檢出數已明顯下降。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，國內新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部2歲女童及北部2歲男童，其中北部女童陸續有口腔潰瘍、發燒、四肢無力、疱疹性咽峽炎及腦炎等症狀；北部男童則有咳嗽、發燒、喉嚨痛長水泡、皮膚紅疹及步態不穩等情形，2名個案皆因症狀持續就醫收治住院，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症，所幸經治療後2人病況穩定並已出院。

今年累計28例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多，共占20例，其他分別為2例感染腸病毒D68型及2例克沙奇A10型，其餘則是克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

國小、國中將於8月30開學，暑假都快結束，但腸病毒還繼續處於流行高峰，開學後，因孩童群體互動頻率變高，感染風險增加，因此，九月可能會再有一次小高峰。

疾管署提醒，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一周內，務必留意其病情變化，如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計1萬5千多人次，較前周1萬4...
疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計1萬5千多人次，較前周1萬4千多人次上升。疾管署研判與當周多放一天颱風假，醫院休診，所以隔周就診人數增加。記者陳婕翎／攝影
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腸病毒颱風假發燒

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