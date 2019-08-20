又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例

2019-08-20 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署提醒民眾，前往麻疹流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估是否需要自費接種MMR疫苗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

繼上周國泰醫院爆發麻疹群聚事件，造成4名急診醫護感染，緊急對病患出入加強管制。疾管署今又公布，國內新增3例麻疹病例，其中2例是國泰醫院麻疹群聚個案，該指標個案除引爆6人醫院群聚，還造成一名同住家人及搭乘同班飛機乘客感染，一人傳染八人，已達「麻疹超級傳播者」標準；另1例則為中部境外移入病例接觸者。

該起群聚指標案例七月底從越南返台後，原是為治療潛在疾病就醫，直到8月5日才發現染麻疹，目前確認院內有6名醫護也受到感染。疾管署防疫醫師蘇家彬表示，新個案分別是一名20多歲女性住院護理師，及一名北部40多歲男性，並不認識指標個案，只是有急診留觀區共同空間暴露的陪病家屬。

該起群聚事件，除引爆6人醫院群聚，還造成一名同住家人及搭乘同班飛機乘客感染，目前共計8人遭感染確診。國內外專家認為感染人數約達8人以上就算超級傳播者。

雖在完全沒有接種疫苗的社區中，一名麻疹感染個案可以傳染給14至18名完全沒有保護力民眾，但台灣麻疹疫苗接種率高於九成，所以過去一名麻疹個案幾乎僅會傳染3至4名接觸者。

該起群聚事件截至目前加上指標個案共計9人確診，衛生單位正追蹤接觸者共1879人，將持續監測至9月8日。疾管署與地方政府衛生局將落實院內監測及相關感染防治措施，另針對有症狀員工應停止上班。

另一中部新增個案，為境外移入麻疹引發國內接觸者感染事件，指標個案為中部1歲女童，至越南返國後於7月24日發病，其於中部某醫院住院時與另名3歲男童同一病房，男童於8月14日發病，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。衛生單位正追蹤個案接觸者共10人，將持續監測至9月6日。