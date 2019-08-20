台越環境教育青年雙邊交流 推動在地特色環境教育

2019-08-20 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署為落實國家新南向政策，舉辦「台越環境教育青年雙邊交流」工作，自全國各大專院校及社會團體組織中遴選出12位35歲以下的環境教育青年代表，8月18日至23日赴越南河內，與越南國家大學社會科學與人文大學、越南國家大學自然科學大學、河內自然資源與環境大學等3所大學進行交流。

環保署表示，活動是為了讓身處不同國家發展進程階段的年青世代，分享對於環境議題的不同期望和應對方式，給予背景各異的學員彼此學習的機會，並創造更多跨國界、跨領域的知識分享與合作機會，進一步強化新南向的環境教育合作網絡。

在交流開幕式中，越南國家大學社會科學與人文大學副校長Tran Thi Minh Hoa指出，在環境議題上，過去多著重在汙染的防治和處理，但現在逐漸發現其中的不足，而環境教育才是能讓越南的環境問題獲得更好的解決。

越南自然資源與環境部、自然資源與環境傳播中心副處長Vu Minh Ly表示，環境教育將是未來世代處理複雜環境議題的關鍵。此外，駐越南代表處石瑞琦大使也出席開幕式，他以在越南的經驗分享台灣與越南的合作，無論是在產業發展或是環境教育領域，台灣經驗都可提供越南實質的協助。