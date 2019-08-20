親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台越環境教育青年雙邊交流 推動在地特色環境教育

2019-08-20 14:40聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署為落實國家新南向政策，舉辦「台越環境教育青年雙邊交流」工作，自全國各大專院校及社會團體組織中遴選出12位35歲以下的環境教育青年代表，8月18日至23日赴越南河內，與越南國家大學社會科學與人文大學、越南國家大學自然科學大學、河內自然資源與環境大學等3所大學進行交流。

環保署表示，活動是為了讓身處不同國家發展進程階段的年青世代，分享對於環境議題的不同期望和應對方式，給予背景各異的學員彼此學習的機會，並創造更多跨國界、跨領域的知識分享與合作機會，進一步強化新南向的環境教育合作網絡。

在交流開幕式中，越南國家大學社會科學與人文大學副校長Tran Thi Minh Hoa指出，在環境議題上，過去多著重在汙染的防治和處理，但現在逐漸發現其中的不足，而環境教育才是能讓越南的環境問題獲得更好的解決。

越南自然資源與環境部、自然資源與環境傳播中心副處長Vu Minh Ly表示，環境教育將是未來世代處理複雜環境議題的關鍵。此外，駐越南代表處石瑞琦大使也出席開幕式，他以在越南的經驗分享台灣與越南的合作，無論是在產業發展或是環境教育領域，台灣經驗都可提供越南實質的協助。

環保署綜合計畫處副處長吳珮瑜表示，人類社會正面對各種環境的挑戰，國際的交流和合作是必然且必要的。期望透過這次活動，讓不同社會文化背景的學員互相進行環境議題的討論與交流，也促進年輕世代對環境議題的重視和參與。為了讓交流活動更充實、精采，環保署還辦理了3天2夜的培訓課程，讓參與交流青年代表透過優良師資的引導，與關心環境議題的青年同儕相互討論，立基重要的環境議題、建構具有在地特色的環境教育推動方案。

台灣學員進行環境教育主題方案展演。圖／環保署提供
台灣學員進行環境教育主題方案展演。圖／環保署提供
分享

越南青年環保署

相關新聞

又見「麻疹超級傳播者」 國泰醫院麻疹群聚再增2例

2019-08-20 15:14

中南部豪雨葉菜類瓜果類損傷 菜價上揚一成

2019-08-20 11:34

中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理

2019-08-20 12:01

文資受災！羅東林鐵蒸汽火車煙囪遭雨淋崩壞

2019-08-20 13:48

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

影╱瑞芳車站90歲日語志工團 三聲道助旅客超感心

2019-08-20 16:11

他赴非洲任志工憂瘧疾藥副作用而未用 最後果然中標

2019-08-20 16:01

腸病毒新增2重症 治療後已出院

2019-08-20 14:47

瘧疾現2境外移入病例 赴奈國、烏干達未吃預防藥

2019-08-20 14:47

延緩失智新發現 抑制「它」可降低腦發炎

2019-08-20 14:47

台中通報登革熱10市民獲500元獎勵禮券

2019-08-20 14:44

鐵道博物館好有趣 搭火車看火車玩火車

2019-08-20 14:36

屏東小琉球海邊豬屍 非洲豬瘟呈陰性反應

2019-08-20 14:24

奇美醫學中心研發多項新式醫護器材 獲發明設計賽大獎

2019-08-20 14:24

腸病毒併重症增兩例 北部兩童染71型

2019-08-20 14:22

今年首度出現兩例瘧疾境外籍入個案

2019-08-20 14:21

54歲女血清膽固醇高 反式脂肪酸惹禍

2019-08-20 14:18

木瓜壞光光農民心淌血 陳吉仲拍板發7萬5千現金救助

2019-08-20 12:48

華信航空App預辦登機 起飛前25分鐘安檢過關

2019-08-20 12:21

坐火車遊博物館！ 國家鐵道博物館規畫案曝光

2019-08-20 12:12

北市抽驗29件生鮮蝦仁動物用藥、重金屬均合格

2019-08-20 12:02

怨紙紮品貴到「燒不起」？專業人士一張照網友全跪：藝術品值得！

2019-08-20 12:00

延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎

2019-08-20 11:52

每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了

2019-08-20 11:44

高粱新品種臺南7號、8號 抗旱澇節水釀酒出酒率酒質佳

2019-08-20 11:28

男嬰出生發現「低位無肛」 直腸外拉、重建2周出院

2019-08-20 11:12

立榮航空無紙化登機證上路輕鬆一掃 「碼」上出發

2019-08-20 10:47

宛如會移動的美術館 旅美設計師打造集集彩繪列車

2019-08-20 10:45

高屏持續發布大雨特報 不排除達豪雨等級

2019-08-20 10:19

「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急

2019-08-20 09:45

活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！

2019-08-20 09:41

低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨

2019-08-20 09:03

預約美好性生活 每周9匙橄欖油可以很持久

2019-08-20 08:09

小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風

2019-08-20 08:01

今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨

2019-08-20 07:43

彭政閔紀念刮刮樂開賣 中職第一人

2019-08-20 00:15

多家陸籍航空減班、縮小機型

2019-08-20 00:15

秋冬旅遊補助 遊樂園加碼搶客

2019-08-20 00:15

救國旅！ 每年2次校外教學 9月上路

2019-08-20 00:15
看更多

熱門文章

每天一杯手搖茶嗎？喝茶會傷胃、也會健康　3招教你喝對茶，手腳冰冷喝紅茶

2019-08-19 23:20

救國旅！ 每年2次校外教學 9月上路

2019-08-20 00:15

新店人衝了！第三家「拿坡里炸雞專賣店」 20日開幕

2019-08-19 17:53

今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨

2019-08-20 07:43

預約美好性生活 每周9匙橄欖油可以很持久

2019-08-20 08:09

秋冬旅遊補助 遊樂園加碼搶客

2019-08-20 00:15

「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急

2019-08-20 09:45

民眾新歡「水豚」嗑光植栽 動物園哭笑不得

2019-08-19 23:15

每日星座運勢／天秤事業積極有進展 投資易有收穫

2019-08-20 00:00

Hebe田馥甄戴CITIZEN限量女表 不只美翻還能為女性發聲

2019-08-19 19:35

好心幫介紹工作 朋友說出超瞎理由「會過敏」拒面試

2019-08-20 13:04

【家人關係】賴賴／改造

2019-08-20 06:00

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2千元減為500元

2019-08-19 20:41

小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風

2019-08-20 08:01

每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了

2019-08-20 11:44

拯救滿臉油光靠「老祖宗的智慧」！菊花＋檸檬保濕又控油 洗臉時加這款更厲害

2019-08-19 21:27

低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨

2019-08-20 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top